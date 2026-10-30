Ley de Rescate Económico: la medicina prepagada podría subir de precio. Esta es la propuesta

“Nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”, dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo al presentar la Ley de Rescate Económico este jueves.

“Nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”: vicepresidente Restrepo, al radicar la Ley de Rescate Económico

El proyecto es una de las apuestas más importantes del gobierno de Abelardo De La Espriella en el Congreso y responde a sanear la debacle fiscal que le entregó el gobierno de Gustavo Petro al del actual mandatario.

“Nunca antes en la historia de este país un gobierno había sido tan irresponsable como el que sucedió en los últimos cuatro años en materia de sobreendeudamiento. Una bomba de quienes gastaron más de lo que recibieron mes a mes y multiplicaron por cuatro veces esa diferencia: exceso de gasto sobre el ingreso. Es más o menos como vivir de la tarjeta de crédito y cada año duplicar el cupo usado de esa tarjeta, sin pagar las deudas ni ordenar la casa para evitar el derroche”, detalló el vicepresidente.

José Manuel Restrepo, vicepresidente Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el proyecto hay numerosas propuestas, una de ellas relacionada al IVA. Por ejemplo, está contemplada la exclusión del IVA para varios productos que hoy no pagan este impuesto, entre ellos computadores, celulares, tabletas, bicicletas y algunos insumos agropecuarios. También habría cambios en el impuesto de renta, en los parafiscales, y otros asuntos.

Uno de los puntos que contempla el artículo impacta a los planes de Medicina Prepagada. Las normas tributarias habían dispuesto el pago de IVA de estos servicios con una tarifa reducida del 5%.

En sus disposiciones finales, la ley de Rescate Económico plantea que se derogue el artículo 468-3 del Estatuto Tributario que disponía este beneficio a “los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros de cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en general los planes adicionales, conforme con las normas vigentes”.

Cambio en los aportes a salud

La ley también propone modificar los porcentajes de cotización al sistema de salud en Colombia. Se propone aumentar las tarifas para algunos trabajadores.

Más impuestos y recortes. Estos son los 10 principales cambios de la Ley de Rescate Económico

Actualmente, los empleados dependientes aportan un 4 % de su salario, mientras que el empleador asume un 8,5 %. Con el nuevo esquema, quienes reciban hasta dos salarios mínimos conservarían la tarifa del 4 %. Sin embargo, para los ingresos superiores a ese rango se plantean porcentajes más altos.

Hasta 2 salarios mínimos: 4 %.

Más de 2 y hasta 4 salarios mínimos: 5,5 %.

Más de 4 y hasta 5 salarios mínimos: 6 %.

Más de 5 y hasta 10 salarios mínimos: 6,5 %.

Más de 10 y hasta 15 salarios mínimos: 7 %.

Más de 15 y hasta 20 salarios mínimos: 7,5 %.

Más de 20 y hasta 25 salarios mínimos: 8 %.

Para los trabajadores independientes, quienes reciban más de dos y hasta cuatro salarios mínimos pagarían un 13 %; quienes estén entre más de cuatro y cinco mínimos, un 13,5 %; y los que devenguen más de cinco y hasta 10 mínimos, un 14 %.

La ministra de Salud, Ana María Vesga. Foto: Asocajas

Para los rangos superiores, la tarifa sería de un 14,5 % para ingresos de más de 10 y hasta 15 salarios mínimos; 15 % para quienes reciban más de 15 y hasta 20 mínimos, y un 15,5 % para el tramo superior, hasta 25 salarios mínimos.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó que estas propuestas hacen parte de la respuesta a lo que necesita el sistema. “La salud necesita soluciones que garanticen su sostenibilidad financiera y protejan el derecho de todos los colombianos a recibir atención oportuna y de calidad. La Ley de Rescate Económico es una apuesta coherente y urgente para recuperar el sistema, fortalecer la solidaridad y asegurar nuevas fuentes de recursos para pagar procedimientos , medicamentos y a todo el talento humano que nos cuida”, dijo.