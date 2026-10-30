El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, expresó su respaldo a la radicación de la Ley de Rescate Económico por parte del Gobierno y señaló que la iniciativa busca atender la situación fiscal del país mediante un recorte del gasto público de 40 billones de pesos y acciones orientadas a mejorar la recaudación.

Gobierno De La Espriella lanza Ley de Rescate Económico: drástico recorte de gasto público y nuevo paquete de impuestos

Cárdenas manifestó que la presentación del proyecto es una medida necesaria para enfrentar la crisis fiscal. Consideró que, aunque algunas de sus disposiciones podrían generar diferencias, el propósito general de la propuesta merece respaldo.

La Ley de Rescate Fiscal es un paso necesario para enfrentar la crisis de las finanzas públicas. Propone recortar $40 billones en gasto público y aumentar el recaudo. Un ajuste necesario para recuperar la sostenibilidad fiscal. Celebro que el Gobierno haya tomado esta decisión. https://t.co/on2wnLFuq0 — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) October 29, 2026

“Celebro la decisión de haber radicado hoy por parte del Gobierno la Ley de Rescate Fiscal. Era algo absolutamente necesario”, afirmó.

El exministro reconoció que el articulado podría suscitar controversias durante su discusión y que no todas las medidas tendrán necesariamente el respaldo de los distintos sectores. Sin embargo, sostuvo que ese debate hace parte del proceso de evaluación de la iniciativa.

“Seguramente habrá aspectos de la ley que suscitarán controversia; debates en los que no todo el mundo va a estar de acuerdo. Bienvenida esa conversación”, señaló.

Cárdenas destacó que el proyecto plantea dos líneas de acción: reducir el gasto en 40 billones de pesos y buscar mecanismos para incrementar los ingresos del Estado. En ese sentido, consideró que ambas medidas deben analizarse en conjunto, sin anticipar una posición definitiva frente a cada disposición.

“El Gobierno necesita este tipo de apoyo; no son decisiones fáciles, son decisiones controversiales, pero eso es gobernar”, manifestó.

En su pronunciamiento, también se refirió a la responsabilidad política que implica impulsar medidas de ajuste fiscal. Según dijo, la presentación del proyecto representa una decisión del Ejecutivo de asumir el costo político de enfrentar una situación que, en su interpretación, recibió de administraciones anteriores.

La Ley de Rescate Económico propone aumentar el IVA de algunos productos. Foto: Adobe Stock

“Yo podría decir que hoy arranca el Gobierno de verdad, porque es un Gobierno que está diciendo, está dispuesto a sacrificar capital político en resolver un problema que heredó, el problema de una crisis fiscal que estaba a punto de estallar”, expresó.

Los productos y servicios que entrarían a pagar IVA con la Ley de Rescate Económico

Finalmente, Cárdenas indicó que revisará de manera particular cada una de las medidas incluidas en el proyecto, aunque reiteró su respaldo general a la iniciativa y pidió acompañamiento para que pueda avanzar en su trámite.

“Analizaremos específicamente cada una de las medidas propuestas, pero en términos generales el país necesita esto y el Gobierno necesita respaldo para sacar adelante esta iniciativa”, concluyó.