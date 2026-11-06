Nequi anuncia nueva función: conozca quiénes podrán usarla primero y cómo funciona el servicio

Nequi, la plataforma digital financiera, anunció el lanzamiento de sus ‘bolsillos interesantes’, una funcionalidad digital que remunera el ahorro dentro de la aplicación con una tasa de rentabilidad personalizada para cada usuario.

Nequi anuncia cambio para sus usuarios: así podrán hacer depósitos y retiros

Tenga en cuenta que esta nueva funcionalidad no estará disponible inicialmente para todos los usuarios de Nequi y tiene ciertos parámetros y condiciones respecto a los montos que puede ahorrar y cómo podrá disponer de este dinero.

¿Para quiénes estarán disponibles los ‘bolsillos interesantes’?

El plan piloto de esta nueva función contempla dos grupos priorizados: las personas que reciben su nómina o salario a través de la cuenta de Nequi y un grupo de usuarios de negocios y emprendimientos activos en la aplicación.

Para comprobar si tiene acceso, debe tener la aplicación actualizada en su versión más reciente y revisar si ya cuenta con la opción de bolsillos activa.

¿Cómo funcionarán los ‘bolsillos interesantes’?

El monto mínimo de apertura será de $50.000 y el monto máximo que los usuarios podrán tener dentro del bolsillo será $20.000.000.

La funcionalidad contará con rangos de 30 hasta 365 días y la tasa y ganancia estimada se podrán visualizar antes de confirmar la apertura del bolsillo. El abono de los rendimientos se realizará una vez se cumpla el plazo seleccionado por el usuario.

Cada usuario podrá tener hasta 10 ‘bolsillos interesantes’ activos simultáneamente, adicional a los 10 bolsillos estándar que ofrece la aplicación.

Tenga en cuenta que, una vez creado el bolsillo, el sistema no le permitirá hacer abonos complementarios o recargas.

Esta nueva funcionalidad no estará disponible inicialmente para todos los usuarios de Nequi. Foto: NEQUI

La plataforma explicó que si el usuario desea ahorrar más dinero con esta modalidad, debe abrir otro bolsillo interesante independiente. También aclaró que no es posible ni extender ni acortar el tiempo pactado inicialmente.

Sin embargo, si usted necesita retirar el dinero, puede hacerlo en cualquier momento antes de la fecha límite pactada para el bolsillo y el 100 % del capital inicial depositado en este se reintegrará a su cuenta de forma inmediata.

En este caso, el usuario no podrá acceder a los intereses acumulados hasta la fecha y no podrá retirar parcialmente el capital inicial, sino solo el 100 % de este.