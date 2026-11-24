La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) hizo un importante llamado de atención a diferentes creadores de contenido que estarían introduciendo especies exóticas e invasoras en el territorio.

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De acuerdo con la entidad, esta advertencia surge después de que se identificaran algunas acciones en plataformas digitales, en las que creadores de contenido realizan “actividades relacionadas con la introducción o liberación de peces en cuerpos de agua naturales”.

Asimismo, la CAM mencionó que, aparentemente, estos hechos se han llevado a cabo con el fin de generar vistas, seguidores e interacciones, sin tener en cuenta que este tipo de conductas puede conllevar graves afectaciones ambientales en el territorio.

“Este tipo de actividades pueden alterar el equilibrio ecológico, afectar las poblaciones de peces nativos y poner en riesgo la biodiversidad del departamento”, se indicó en el comunicado.

Por su parte, Carlos Andrés González, director Territorial Sur de la CAM, afirmó que estos hechos no se pueden considerar actividades recreativas ni nada por el estilo.

Esto puede suponer graves problemas ambientales Foto: CAM

El funcionario explicó que la introducción de especies que no pertenecen naturalmente a un ecosistema puede ocasionar diferentes afectaciones ambientales. Entre ellas se encuentran la competencia por alimento y espacio con los peces nativos, la alteración de las cadenas alimenticias, la transmisión de enfermedades y los cambios en las dinámicas ecológicas de los cuerpos de agua.

Según la entidad, estas consecuencias pueden comprometer la supervivencia de las especies propias de los ecosistemas acuáticos y generar impactos difíciles de revertir.

Entre las especies que representan un riesgo para los ecosistemas naturales se encuentran la tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) y la trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), incluidas en el listado oficial de especies exóticas declaradas invasoras en Colombia.

La normatividad ambiental establece restricciones frente a la introducción y liberación de estas especies en ambientes naturales. Su incumplimiento puede dar lugar a actuaciones administrativas y procesos sancionatorios, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

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La CAM reiteró a los influenciadores y creadores de contenido la importancia de verificar la información antes de hacer actividades que involucren fauna silvestre y evitar cualquier acción que pueda poner en peligro los ecosistemas.

“Invitamos a la ciudadanía a convertirse en aliada de la conservación. Si queremos proteger la riqueza natural del Huila, debemos evitar la introducción de especies que puedan alterar nuestros ecosistemas. Una acción que parece pequeña puede ocasionar consecuencias ambientales de gran magnitud”, concluyó el director Territorial Sur de la CAM.