En la mañana de este 24 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario contra el exministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que este llamara “loca demente” a la magistrada Cristina Lombana, quien lo investigaba y ordenó el allanamiento a una de sus casas.

El Ministerio Público se pronunció a través de un comunicado en el que aseguró que el exministro habría proferido presuntamente expresiones injuriosas en contra de la jurista. La situación se dio luego de que Lombana concediera una entrevista.

Los hechos se dieron justamente en el proceso de allanamiento de la casa del exministro ubicada en la ciudad de Barranquilla. La Procuraduría asegura que con las expresiones utilizadas por el exministro se habría vulnerado el buen nombre, la honra y la dignidad de la funcionaria judicial.

El entonces funcionario también habría “desconocido el deber de respeto que, como ciudadano y reforzado como servidor público, debió tener hacia otra servidora pública que estaba cumpliendo con su deber de administrar justicia”.

Es por ello, que la Procuraduría calificó las actuaciones de Benedetti como una falta grave cometida a título de dolo.

En las últimas horas, Benedetti se pronunció respecto a otro tema coyuntural que gira en torno a su gestión y es la supuesta o presunta negligencia en el caso del asesinato al senador Miguel Uribe.

A través de su cuenta de X, Benedetti recordó la relación política que mantuvo con Miguel Uribe y aseguró que, cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior, acudió a las autoridades competentes cada vez que recibió información sobre posibles amenazas contra dirigentes políticos o precandidatos presidenciales.

“A mí, como a todos los colombianos, me dolió profundamente el asesinato de Miguel Uribe. Lo aprecié, trabajó políticamente conmigo y fue mi coordinador de juventudes en una de mis campañas al Senado”, escribió el exfuncionario.