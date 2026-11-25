La inusual escena de ladrones tomando como rehenes a los clientes de un supermercado en Cartagena hizo que hasta el presidente Abelardo De La Espriella estuviera manejando la situación con el alto mando militar y de policía.

Los rehenes fueron liberados sobre las dos de la mañana en el Exito de Cartagena. Foto: Fotomontaje SEMANA

Tras más de 10 horas de tensión en Cartagena por unos ladrones que buscaban robarse un camión de valores, pero el plan fracasó y terminaron tomando como rehenes a más de dos docenas de clientes de un Éxito de Cartagena en La Castellana, el Ministerio de Defensa reveló imágenes sobre cómo concluyó la emergencia en la heroica.

Las imágenes inician con el ministro de la Defensa, Jorge Mora, bajándose de un avión de la Fuerza Aérea en Cartagena, acompañado de integrantes de la cúpula militar y de la policía.

En otros apartes del video entregado por la cartera de Defensa, se ve a unidades del escuadrón móvil antidisturbios, también a personas curiosas que se encuentran agolpadas cerca del lugar de la emergencia.

En la seguidilla de imágenes se ve también al Ministro de la Defensa ingresando a una carpa que fue acondicionada como el puesto de mando unificado donde se monitoreaba constantemente lo que iba ocurriendo dentro del supermercado en Cartagena.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, está en el Puesto de Mando Unificado desde el que se enfrenta el secuestro del Éxito de Contadora. Foto: Suministrado a Semana

En el video se aprecia a unidades del Gaula Militar, del Gaula de la Policía y otros comandos de la fuerza pública que están atentos a recibir las órdenes del alto mando militar y de la Policía, así como las instrucciones del ministro de la Defensa. Posterior a ello, del presidente de la República, Abelardo De la Espriella, quien también llegó a la zona.

Un helicóptero de la fuerza pública sobrevuela el supermercado Éxito, mientras en tierra uniformados armados con chalecos antibalas y cascos de Kevlar corren de un lado para otro cuando uno de los rehenes logra salir del supermercado y es atendido por la Policía y también por el cuerpo oficial de Bomberos.

La tensión es constante. En algunas imágenes se ve a policías entrando y saliendo, recorriendo el lugar con escudos de los que utiliza el escuadrón móvil antidisturbios.

Atención: fuerzas especiales lideran operativo para rescatar a los rehenes del Éxito en Cartagena Foto: Atención: fuerzas especiales lideran operativo para rescatar a los rehenes del Éxito en Cartagena

En otras imágenes se ve a miembros del Ejército en una de las salidas del supermercado. También muestra el video del Ministerio de Defensa a policías en posición de alerta, arrodillados y con las armas de fuego en alto para estar preparados ante una posible reacción de los criminales.

Otra imagen bastante particular es la del Ministro de la Defensa acondicionado como un hombre más de la fuerza pública con chaleco antibalas y con un casco de Kevlar y uno de los escoltas protegiéndolo con un escudo personal.

La comunicación es constante entre los altos mandos de la policía y el Ministerio de la Defensa a través de radioteléfonos. Por último, se ve a algunos de los presuntos ladrones reducidos, de rodillas y bocabajo en el piso, tras haberse logrado controlar la situación después de más de 10 horas de secuestro.