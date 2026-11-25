Lo que debía ser un almuerzo familiar terminó en una denuncia por un millonario hurto en el norte de Bogotá. Una familia asegura que delincuentes ingresaron al parqueadero privado de un restaurante en Usaquén y desmontaron varias piezas de su vehículo mientras sus propietarios estaban dentro del establecimiento. Las pérdidas superarían los 14 millones de pesos.

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El hecho ocurrió el domingo 22 de noviembre. Según relató una de las afectadas, la familia llegó al restaurante, al que acostumbraba asistir desde hacía varios años, y los encargados del parqueadero les indicaron dónde estacionar.

Después de ingresar, almorzar y pagar la cuenta, regresaron al vehículo. Habían permanecido en el establecimiento aproximadamente una hora y veinte minutos. Fue entonces cuando descubrieron que habían sido víctimas del robo.

Robo al interior del parqueadero de reconocido restaurante en la localidad de Usaquén, en Bogotá, el domingo 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CItyTV / API

Robo al interior del parqueadero de reconocido restaurante en la localidad de Usaquén, en Bogotá, el domingo 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CItyTV / API

La afectada explicó que los responsables no se llevaron únicamente el radio o la pantalla del vehículo, sino que desmontaron piezas completas. Al cotizar los repuestos y las reparaciones, calcularon que las pérdidas ascendían a cerca de 14 millones de pesos.

Robo al interior del parqueadero de reconocido restaurante en la localidad de Usaquén, en Bogotá, el domingo 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CItyTV / API

La respuesta del restaurante generó otro reclamo

Además del impacto económico, los propietarios cuestionaron la respuesta que recibieron cuando intentaron hablar con los encargados del establecimiento. Según su testimonio, buscaron una conciliación y solicitaron que respondieran por lo ocurrido, pero les indicaron que el restaurante no asumía responsabilidad por objetos perdidos dentro de los vehículos.

Robo al interior del parqueadero de reconocido restaurante en la localidad de Usaquén, en Bogotá, el domingo 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de X CItyTV / API

La familia señaló que les dijeron que en el lugar había avisos visibles con esa advertencia. El establecimiento, por su parte, publicó un comunicado en el que expuso su versión de los hechos.

Robo al interior del parqueadero de reconocido restaurante en la localidad de Usaquén, en Bogotá, el domingo 22 de noviembre Foto: Captura de pantalla Cuenta de Instagram La Ternera de Luis / API

El caso también abre el debate sobre las obligaciones de los prestadores del servicio de parqueadero. La Superintendencia de Industria y Comercio ha explicado que los avisos que buscan excluir toda responsabilidad no eliminan automáticamente los deberes de custodia establecidos en la normativa de protección al consumidor. La determinación de esa responsabilidad depende, entre otros aspectos, de las condiciones en las que se presta el servicio.

Mientras tanto, la denuncia ya está en conocimiento de las autoridades, que deberán investigar el hurto e identificar a los responsables. Los afectados esperan respuestas tanto sobre lo ocurrido en el parqueadero como sobre las pérdidas que dejó el robo.