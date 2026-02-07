Gente

Reconocida periodista denunció ser víctima de robo en Bogotá e hizo duro llamado al alcalde: “Me duele profundamente”

Catalina Botero compartió imágenes del preocupante momento que vivió en el norte de la capital.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de febrero de 2026, 6:12 p. m.
Catalina Botero denunció robo en Bogotá.
Catalina Botero denunció robo en Bogotá.

La inseguridad en Bogotá no da tregua, y un nuevo caso de delincuencia se conoció a través de las plataformas digitales. Una reconocida periodista fue quien denunció ser víctima de los ladrones en la capital, sin recibir respuesta de nadie.

Catalina Botero, presentadora de RTVC Noticias, utilizó su cuenta oficial de X para compartir una lamentable situación de la que fue víctima el pasado 6 de febrero. La comunicadora contó lo ocurrido, despertando indignación en miles de personas.

Según se detalló, la periodista fue víctima de un robo en el norte de Bogotá, luego de dejar su vehículo en un parqueadero público del Distrito. Toda la situación se dio cerca de la zona G, donde ya se han reportado otros casos de inseguridad.

Hoy Bogotá me falló y me duele profundamente, de verdad. Me rompieron el vidrio del carro, mientras comía en un restaurante, me robaron TODO en un parqueadero público del Distrito, Calle 70 # 9-95”, escribió en un post.

Catalina Botero compartió un video en el que mostró cómo quedó su auto tras el acto delincuencial, pues aquellas personas rompieron su ventana de atrás, causaron daños externos y se llevaron las pertenencias que tenía ahí.

“Pagué lo que la ciudad me cobró. Llegué desde Medellín enamorada de Bogotá, pero aquí no cuidan a la ciudadanía: la Policía minimiza, el cuadrante ni me tomó los datos, no hicieron nada, nadie responde”, agregó.

La comunicadora envió unas palabras al alcalde de Bogotá, insistiendo en el miedo que daba ahora por la falta de apoyo y respaldo a los ciudadanos, quienes ya no sabían qué hacer por la falta de reacción de las autoridades.

“@CarlosFGalan, Bogotá da miedo y reina la impunidad. La inseguridad se normalizó, la autoridad desapareció y la ciudadanía quedó sola. Gobernar no es posar para la foto, es garantizar seguridad. Hoy fallaron. Y mucho. 💔😡 Alcalde, de verdad le pido que por lo menos vean las cámaras, identifiquen a los responsables o algo. Qué horror saber que eso le pasa a mucha gente todos los días y mi caso es uno del montón”, concluyó.

Este llamado despertó comentarios en muchas personas, quienes pedían soluciones para los casos de robo constantes que había en la capital.

