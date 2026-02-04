BOGOTÁ

Frustran millonario robo a joyería en Bogotá: delincuentes intentaron escapar por los tejados

El helicóptero Halcón de la Policía fue clave para capturar a cinco presuntos criminales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
4 de febrero de 2026, 6:22 p. m.
Imágenes que dejó el operativo en medio del intento de robo en la joyería de Bogotá.
Imágenes que dejó el operativo en medio del intento de robo en la joyería de Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los delincuentes en Bogotá no dan tregua. En las últimas horas, una banda de delincuentes intentó robar una joyería ubicada en el barrio Restrepo, localidad Antonio Nariño.

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, mediante la modalidad de ventosa los delincuentes rompieron paredes para acceder al lugar.

Una vez estaban al interior del establecimiento comercial, los delincuentes pretendían hurtar joyas y relojes avaluados en cerca de 600 millones de pesos.

El seguimiento del helicóptero Halcón.
El seguimiento del helicóptero Halcón a los presuntos delincuentes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Sin embargo, al notar la presencia de las autoridades, los presuntos delincuentes intentaron huir por los tejados de las viviendas aledañas a la joyería.

Bogotá

‘Buscaban convertir’ marihuana en luz: así cayó un cargamento de droga en El Dorado

Bogotá

Todo quedó en video: pasajero atacó a golpes a conductor de TransMilenio por este motivo; la entidad se pronunció

Política

Las imágenes de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras Petro y Trump se reunían en Washington

Bogotá

Contraloría de Bogotá le sigue los pasos a la UAESP por inminente finalización de contratos con empresas de aseo

Bogotá

“Así es muy difícil, francamente”: alcalde Carlos Fernando Galán luego de que justicia dejara libres a presuntos fleteros

Bogotá

Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

Bogotá

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Cápsulas

Industria de la joyería en Colombia proyecta crecimiento sostenido hacia 2026

Bucaramanga

Envían a la cárcel al policía señalado de participar en robo a joyería de Bucaramanga: este era su papel clave

Bucaramanga

Policía ya tenía información previa del asalto a joyería que dejó un policía muerto en centro comercial de Bucaramanga

“Fue una acción valerosa y valiente de nuestros uniformados y, guiados por el Halcón de la Policía Nacional, realizan el seguimiento por los tejados y las viviendas aledañas, logrando capturarlos”, destacó el teniente coronel Rodríguez.

En total, fueron capturados cinco presuntos delincuentes, a quienes les hallaron en su poder las herramientas que habrían utilizado para cometer este hecho, como taladros, martillos y punteros, entre otros.

“Es importante resaltar que estos capturados, de edades entre los 27 y 51 años, presentan anotaciones por hurto, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir y lesiones personales. Además, uno de estos hombres contaba con más de nueve antecedentes por otros delitos”, destacaron desde la Metropolitana de Bogotá.

Tanto los capturados como los elementos que les fueron incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Cae colombiano por millonario robo a joyería de Palm Beach, en Estados Unidos: lo pidieron en extradición

Por último, desde la Policía Metropolitana de Bogotá reportaron que durante lo corrido de este año, en la localidad de Antonio Nariño, han logrado reducir en un 67 % el hurto a comercio y más de 40 personas han sido capturadas por diferentes delitos.

Invitamos a nuestra ciudadanía a continuar denunciando cualquier situación que sea sospechosa y que vaya en contravía de la convivencia y seguridad ciudadana, a nuestras líneas de emergencia”, concluyó el comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño.

Más de Bogotá

Intento de robo en joyería de Bogotá.

Frustran millonario robo a joyería en Bogotá: delincuentes intentaron escapar por los tejados

Parte de la marihuana en uno de los transformadores de energía.

‘Buscaban convertir’ marihuana en luz: así cayó un cargamento de droga en El Dorado

El incidente, que quedó registrado en una grabación de aproximadamente 30 segundos.

Todo quedó en video: pasajero atacó a golpes a conductor de TransMilenio por este motivo; la entidad se pronunció

Seguidores del presidente, Gustavo Petro, reunidos el 3 de febrero de 2026 en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras él visitaba en Washington a Donald Trump, mandatario de los estadounidenses

Las imágenes de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras Petro y Trump se reunían en Washington

En Bogotá se recogen, en promedio, entre 6.500 y 8.000 toneladas de basura cada día. El nuevo director de la Uaesp aseguró que el servicio se seguirá prestando con normalidad.

Contraloría de Bogotá le sigue los pasos a la UAESP por inminente finalización de contratos con empresas de aseo

El resultado operativo fue presentado por el secretario de Seguridad, César Restrepo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el comandante de la Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho.

“Así es muy difícil, francamente”: alcalde Carlos Fernando Galán luego de que justicia dejara libres a presuntos fleteros

Las razones de la movilización reúnen varios elementos expuestos por los mandatarios de ambos países.

Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

El hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Pruebas de TransMiCable en San Cristóbal

Arrancaron las pruebas del TransMiCable de San Cristóbal: entrará en funcionamiento en diciembre de este año

.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

Noticias Destacadas