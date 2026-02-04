Los delincuentes en Bogotá no dan tregua. En las últimas horas, una banda de delincuentes intentó robar una joyería ubicada en el barrio Restrepo, localidad Antonio Nariño.

De acuerdo con el teniente coronel Carlos Rodríguez, comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño, mediante la modalidad de ventosa los delincuentes rompieron paredes para acceder al lugar.

Una vez estaban al interior del establecimiento comercial, los delincuentes pretendían hurtar joyas y relojes avaluados en cerca de 600 millones de pesos.

El seguimiento del helicóptero Halcón a los presuntos delincuentes. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Sin embargo, al notar la presencia de las autoridades, los presuntos delincuentes intentaron huir por los tejados de las viviendas aledañas a la joyería.

“Fue una acción valerosa y valiente de nuestros uniformados y, guiados por el Halcón de la Policía Nacional, realizan el seguimiento por los tejados y las viviendas aledañas, logrando capturarlos”, destacó el teniente coronel Rodríguez.

En su fechoria creyeron tener las herramientas y la escapatoria.



Tenían taladros, pulidora y llaves, lo que no tenían era ventaja, una alerta bastó para activar patrullas, cerrar rutas y con el 'Halcón' ponerles punto final.



No es una película, es real. De clic al video. pic.twitter.com/Az4kgHm43N — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 4, 2026

En total, fueron capturados cinco presuntos delincuentes, a quienes les hallaron en su poder las herramientas que habrían utilizado para cometer este hecho, como taladros, martillos y punteros, entre otros.

“Es importante resaltar que estos capturados, de edades entre los 27 y 51 años, presentan anotaciones por hurto, violencia intrafamiliar, concierto para delinquir y lesiones personales. Además, uno de estos hombres contaba con más de nueve antecedentes por otros delitos”, destacaron desde la Metropolitana de Bogotá.

Tanto los capturados como los elementos que les fueron incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que respondan por los hechos que se les atribuyen.

Por último, desde la Policía Metropolitana de Bogotá reportaron que durante lo corrido de este año, en la localidad de Antonio Nariño, han logrado reducir en un 67 % el hurto a comercio y más de 40 personas han sido capturadas por diferentes delitos.

“Invitamos a nuestra ciudadanía a continuar denunciando cualquier situación que sea sospechosa y que vaya en contravía de la convivencia y seguridad ciudadana, a nuestras líneas de emergencia”, concluyó el comandante de la Estación de Policía Antonio Nariño.