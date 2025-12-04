Suscribirse

Bogotá

Descubren a ladrón que tenía 19 anotaciones robando celulares en barrio de Bogotá, pero después lo dejan libre

El hombre tendría un largo historial delictivo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 3:19 a. m.
El hombre fue capturado robando celulares.
El hombre fue capturado robando celulares. | Foto: Policía Nacional

La captura en flagrancia de un hombre de 44 años, sorprendido robando diez celulares en un local del barrio San Felipe, en Barrios Unidos, terminó con su liberación por orden de un juez, a pesar de su amplio historial judicial. El hecho ha generado preocupación entre los comerciantes de la zona.

Contexto: Presunto ladrón desata indignación por respuesta que dio tras ser capturado en Bogotá: “Primera vez que vengo a robar”

Esos hechos, según las autoridades, se desarrollaron cuando vecinos y empleados del establecimiento detectaron a un hombre que había ingresado de forma irregular y salió con varios equipos móviles.

La comunidad alertó a la patrulla del CAI Polo Club; la reacción fue rápida y los uniformados lo detuvieron en el interior del local con los diez celulares, cuyo valor total se estima en 10 millones de pesos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Lo que llamó la atención de comerciantes y residentes no fue únicamente el robo: el detenido, de 44 años, acumula un extenso prontuario. Los registros judiciales que acompañaron el caso consignan 19 anotaciones por delitos que incluyen homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte ilegal de armas de fuego.

Pese a la captura en flagrancia —momento en el que, por definición, el delito fue observado y la persona sorprendida—, la decisión judicial fue la de otorgar la libertad mientras se tramita el proceso.

Contexto: “No merecía este final“: el doloroso mensaje que dejó el primo de Jean Claude Bossard, el joven asesinado por un robo en Bogotá

En el informe de las autoridades también se incluyeron cifras generales sobre el hurto de teléfonos en la capital. Según la Policía Metropolitana, en lo corrido del año se ha registrado una reducción del 21% en el hurto a celulares —equivalente a 7.944 casos menos respecto al periodo anterior— y se destaca la recuperación de 4.109 equipos móviles.

El propio alcalde Carlos Fernando Galán ha señalado en actos públicos que, en delitos como el hurto de vehículos y la receptación, una proporción considerable de capturados recupera la libertad, y citó cifras según las cuales siete de cada diez detenidos quedarían en libertad.

Dentro del caso, el proceso penal continúa su curso en la Fiscalía y, eventualmente, en la órbita del juez que conoce la causa. Mientras tanto, los habitantes en los barrios de Bogotá esperan que la situación mejore.

Contexto: Video muestra el momento en el que policía disparó a ladrones que mataron a Jean Claude Bossard durante robo en Bogotá

Los casos de robo en Barrios Unidos se presentan con regularidad. Ejemplo de esto ocurrió a finales de noviembre, cuando la Policía detuvo a ocho personas en barrio Siete de Agosto por hurtar cables de fibra óptica, tras la alerta de la ciudadanía a la Línea 123.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela eligió reina de belleza en medio de la tensión militar con EE.UU.

2. La tabla del grupo A tras el Junior vs. América en Liga BetPlay: solo dos llegan vivos a la sexta fecha

3. Latina deportada de Estados Unidos revela lo que hace ICE con las pertenencias de los detenidos: este fue su testimonio

4. Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de ‘Mortal Kombat’ y ‘El último emperador’; esta fue la causa

5. Pentágono toma decisión tras el caso de Hegseth por el manejo de datos militares sensibles sobre Yemen en Signal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HurtoBogotáBarrios Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.