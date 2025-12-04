Descubren a ladrón que tenía 19 anotaciones robando celulares en barrio de Bogotá, pero después lo dejan libre

La captura en flagrancia de un hombre de 44 años, sorprendido robando diez celulares en un local del barrio San Felipe, en Barrios Unidos, terminó con su liberación por orden de un juez, a pesar de su amplio historial judicial. El hecho ha generado preocupación entre los comerciantes de la zona.

Esos hechos, según las autoridades, se desarrollaron cuando vecinos y empleados del establecimiento detectaron a un hombre que había ingresado de forma irregular y salió con varios equipos móviles.

La comunidad alertó a la patrulla del CAI Polo Club; la reacción fue rápida y los uniformados lo detuvieron en el interior del local con los diez celulares, cuyo valor total se estima en 10 millones de pesos. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía.

Lo que llamó la atención de comerciantes y residentes no fue únicamente el robo: el detenido, de 44 años, acumula un extenso prontuario. Los registros judiciales que acompañaron el caso consignan 19 anotaciones por delitos que incluyen homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte ilegal de armas de fuego.

Pese a la captura en flagrancia —momento en el que, por definición, el delito fue observado y la persona sorprendida—, la decisión judicial fue la de otorgar la libertad mientras se tramita el proceso.

En el informe de las autoridades también se incluyeron cifras generales sobre el hurto de teléfonos en la capital. Según la Policía Metropolitana, en lo corrido del año se ha registrado una reducción del 21% en el hurto a celulares —equivalente a 7.944 casos menos respecto al periodo anterior— y se destaca la recuperación de 4.109 equipos móviles.

El propio alcalde Carlos Fernando Galán ha señalado en actos públicos que, en delitos como el hurto de vehículos y la receptación, una proporción considerable de capturados recupera la libertad, y citó cifras según las cuales siete de cada diez detenidos quedarían en libertad.

Dentro del caso, el proceso penal continúa su curso en la Fiscalía y, eventualmente, en la órbita del juez que conoce la causa. Mientras tanto, los habitantes en los barrios de Bogotá esperan que la situación mejore.