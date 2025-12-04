“No merecía este final“: el doloroso mensaje que dejó el primo de Jean Claude Bossard, el joven asesinado por un robo en Bogotá

El asesinato de Jean Claude Bossard, un joven de 29 años que murió en un intento de robo en el norte de Bogotá, sigue causando impacto dentro y fuera del país. Tras el crimen, ocurrido el pasado 2 de diciembre, en la localidad de Usaquén, uno de sus familiares más cercanos habló públicamente y relató el dolor que vive la familia.

Se trata de Sacha Bossard, primo del joven, quien compartió un video en TikTok que rápidamente superó miles de reproducciones. Desde allí, visiblemente afectado, describió lo que representaba Jean Claude para él y exigió que su nombre no quede en silencio.

“Me arrancaron a mi primo, a alguien con quien compartí algunos de los momentos más felices de mi vida. Lo mataron por un teléfono y desde ese día siento como si una parte de mí también hubiera sido asesinada”, dijo Sacha en el video. Ambos compartían lazos familiares entre Colombia y Francia.

“Era mi hermano del alma”

En su mensaje, el joven recordó que habían pasado juntos días recientes en Colombia. Contó que hicieron Jet Ski, recorrieron varios lugares y compartieron largas conversaciones nocturnas. Relató que esos momentos, que parecían parte natural de su cercanía, terminaron siendo los últimos.

“Mi primo no era solo familia, era mi hermano de alma, mi compañero de aventuras. Alguien que me hacía sentir en casa aunque estuviéramos lejos”, afirmó.

También lo describió como un hombre “noble” y con valores firmes:

“Tenías bondad, eras un hombre con luz propia. Amabas la vida, amabas a tu gente”, expresó con dificultad y notable tristeza.

Lo que se sabe del crimen

Jean Claude Bossard, quien tenía nacionalidad colombiana y francesa, fue atacado cuando dos hombres en moto intentaron robarle el celular y una cadena. De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, él se resistió, y uno de los delincuentes le disparó.

Jean Claude Bossard, asesinado en medio de un atraco en el norte de Bogotá. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Una patrulla de la Policía reaccionó rápidamente: uno de los involucrados fue abatido y el otro, un menor de 16 años, capturado y —posteriormente— imputado por homicidio, porte ilegal de armas y tentativa de hurto. El adolescente aceptó cargos y fue enviado a un centro especializado.

Bossard estaba a punto de cumplir 30 años. Había estudiado en el Colegio Alemán de Barranquilla y lo conocían como una persona alegre y trabajadora.

El video de Sacha no solo se convirtió en una dedicatoria, sino también en un testimonio del vacío que deja la muerte de su primo. Allí, pidió que su historia no se olvide.

“Quiero justicia, pero también quiero que el mundo sepa quién era mi primo. Quiero que recuerden su risa en la playa, su alegría en la moto, su amor por la familia”.