Industria de la joyería en Colombia proyecta crecimiento sostenido hacia 2026

La industria de la joyería en Colombia cerró 2025 con un crecimiento superior al 10 %, una cifra que superó las proyecciones del sector. De acuerdo con estimaciones de EMR Market Report, el mercado nacional entraría en una etapa de expansión sostenida durante la próxima década, con una tasa de crecimiento anual estimada en 4,90 %.

Según información de Oro Colombia, este desempeño estaría impulsado por la transformación del perfil del comprador, que prioriza la durabilidad, el diseño y la versatilidad de las piezas, en un contexto donde el consumo de joyería se integra cada vez más a la vida cotidiana.

De cara a 2026, las tendencias del mercado joyero estarán marcadas por la combinación entre tradición y desarrollo tecnológico. David Londoño, CEO de la compañía, explicó que materiales como el oro laminado americano y la plata italiana 925 concentrarán una mayor demanda.

“El oro laminado americano, en particular, se ha posicionado como un producto premium en Latinoamérica debido a sus capas de metal precioso de alto espesor y acabados de larga vida, que resisten factores críticos como el pH de la piel y el uso en entornos exigentes, ofreciendo la apariencia y brillo indistinguibles del oro macizo”, afirmó.

Otra de las tendencias señaladas es la incorporación de piedras creadas en laboratorio, un segmento que gana espacio en el mercado nacional. “Las gemas elaboradas en laboratorio poseen las mismas propiedades físicas y químicas que sus contrapartes naturales, pero se fabrican en entornos controlados usando tecnología para acelerar su crecimiento”, explicó Londoño, al señalar que estas alternativas permiten el acceso a joyas certificadas sin los costos asociados a la minería tradicional.

Finalmente, el uso de joyas en plata 925 para estilos como el layering y el stacking también marcará el comportamiento del mercado. De acuerdo con el sector, estos formatos responden a un consumidor que busca flexibilidad, combinación de piezas y valor tangible en cada compra, en un entorno de crecimiento sostenido de la industria joyera en el país.