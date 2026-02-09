En un trabajo articulado de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), se logró desarticular una banda que venía operando en Bogotá y que estaría atacando vehículos en varias zonas de la capital para robar todas las pertenencias que hay en su interior.

Como es sabido, la modalidad de rompevidrios se ha convertido en una de las más utilizadas por los delincuentes para robar a los conductores que transitan por las calles de la capital del país y que en ocasiones dejan sus vehículos en parqueaderos.

“No hay un grupo criminal que controle toda la ciudad”: general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Sin embargo, la Policía Metropolitana ha aumentado sus controles para frenar esta acción delincuencial y el caso más reciente ocurrió el domingo 8 de febrero en la autopista norte con 224 en un reconocido centro comercial donde hay algunos restaurantes.

Momento exacto en que los presuntos ladrones rompen el vidrio de un vehículo en el norte de Bogotá. Foto: SEMANA

En cámaras de seguridad quedó registrado cómo esta banda ingresa en un vehículo Renault Megane de color blanco, da varias vueltas en el parqueadero y decide parquear al lado de una camioneta blanca. En cuestión de segundos rompen el vidrio lateral derecho de la parte delantera y sacan varias pertenencias.

Al cometer el hurto, el Renault blanco emprende la huida y sale rápidamente del establecimiento de comercio. Sin embargo, la rápida reacción de la Policía y los videos de seguridad del establecimiento de comercio permitieron iniciar la búsqueda del vehículo.

En video: así ataca banda de ‘rompevidrios’ que roba a conductores en el sur de Bogotá

La Policía revisó el material proporcionado por el establecimiento comercial y reportó a las diferentes patrullas de la capital para ubicar el vehículo usado para el hurto. Además, los afectados siempre reportaron a los uniformados la ubicación de un celular que estaba en manos de los presuntos ladrones y que permitió la captura.

Como en este caso hubo una rápida acción de la Policía y de la Sijin, el carro fue encontrado en el barrio La Perseverancia en el centro de Bogotá y fueron capturadas dos personas. Además, se hallaron algunas pertenencias de los denunciantes y otros elementos que podrían ser fruto de otros robos.

Policía Nacional. Foto: POLICÍ­A METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Las patrullas de la Policía detuvieron el vehículo que en un principio intentó fugarse, pero los uniformados se lo impidieron. Al interior del carro blanco estaban un hombre y una mujer, los dos colombianos.

Personas capturadas tras ser sorprendidos por la Policía de Bogotá. Foto: Policía Nacional

Los denunciantes aseguraron que les robaron un computador, un celular de alta gama y unos audífonos. Además, una maleta que se encontró en el Renault Megane. No obstante, en el momento de la captura únicamente fue hallada la maleta de color gris con algunas pertenencias. Los elementos tecnológicos, al parecer, lograron ser vendidos por los presuntos ladrones y las autoridades siguen trabajando para dar con el paradero de los mismos.

El carro no estaba a nombre de ninguno de los ocupantes y se está determinando quién es el propietario, ya que quien lo estaba manejando aseguró que lo había comprado recientemente.

¿Los ha visto? Estos son los más buscados en Bogotá por el hurto de vehículos de alta gama

Las autoridades resaltaron la importancia de que la ciudadanía siempre haga las denuncias para poder hacer el trabajo a cabalidad y poder dar con el paradero de quienes cometen este tipo de hurtos.

Los capturados, al parecer, tienen antecedentes y fueron judicializados para que la Fiscalía General de la Nación adelante los trámites correspondientes con base en la denuncia interpuesta.

Los denunciantes pidieron que se haga justicia y que estas personas sean castigadas penalmente para evitar que sigan cometiendo delitos. Finalmente, agradecieron el trabajo de la Policía que a diario se esfuerza para frenar la delincuencia en la capital del país.