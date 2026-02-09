Bogotá

Así cayó temida banda de ‘rompevidrios’ que operaba en el norte de Bogotá: Policía capturó a varios de sus integrantes

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos integrantes de la red, que deberán responder por hurto calificado. Autoridades piden denunciar este tipo de hechos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
9 de febrero de 2026, 5:15 p. m.
Captura de dos personas que fueron sorprendidas con las pertenencias de una familia que fue víctima de esta modalidad.
Captura de dos personas que fueron sorprendidas con las pertenencias de una familia que fue víctima de esta modalidad. Foto: SEMANA / Policía Nacional

En un trabajo articulado de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), se logró desarticular una banda que venía operando en Bogotá y que estaría atacando vehículos en varias zonas de la capital para robar todas las pertenencias que hay en su interior.

Como es sabido, la modalidad de rompevidrios se ha convertido en una de las más utilizadas por los delincuentes para robar a los conductores que transitan por las calles de la capital del país y que en ocasiones dejan sus vehículos en parqueaderos.

“No hay un grupo criminal que controle toda la ciudad”: general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Sin embargo, la Policía Metropolitana ha aumentado sus controles para frenar esta acción delincuencial y el caso más reciente ocurrió el domingo 8 de febrero en la autopista norte con 224 en un reconocido centro comercial donde hay algunos restaurantes.

Momento exacto en que los presuntos ladrones rompen el vidrio de un vehículo en el norte de Bogotá.
Momento exacto en que los presuntos ladrones rompen el vidrio de un vehículo en el norte de Bogotá. Foto: SEMANA

En cámaras de seguridad quedó registrado cómo esta banda ingresa en un vehículo Renault Megane de color blanco, da varias vueltas en el parqueadero y decide parquear al lado de una camioneta blanca. En cuestión de segundos rompen el vidrio lateral derecho de la parte delantera y sacan varias pertenencias.

Salud

“Es inconstitucional”: Profamilia rechaza Acuerdo 340 por poner barreras al aborto en Bogotá

Nación

“Se les fue la mano”: estremecedora interceptación en el caso por muerte del profesor Neill Felipe Cubides. Exclusivo

Mundo

Revelan dato sobre lo ocurrido con Zulma Guzmán en el río Támesis: daría un giro al caso de envenenamiento con talio

Bogotá

Se cayó licitación para segunda línea del metro de Bogotá: alcaldía anuncia nuevas fechas para el proceso

Bogotá

Conciertos en Vive Claro alteran descanso de pacientes del Hospital Nacional: eventos generan ruido que supera lo permitido

Bogotá

Esta es la nueva ubicación temporal de estación Calle 22 de TransMilenio: conozca las rutas que operarán

Bogotá

La ‘Villa Navidad’ 2025 llega con senderos de fantasía, trenes en miniatura y un show musical para las familias en Hayuelos

Vehículos

Conductores, en constante tensión por robos de motoladrones: estos son los elementos que más persiguen los delincuentes

Actualidad

Balacera en Usaquén entre la Policía y presuntos ‘rompevidrios’

Actualidad

Video | Conductor disparó contra un limpiavidrios en Bogotá

Al cometer el hurto, el Renault blanco emprende la huida y sale rápidamente del establecimiento de comercio. Sin embargo, la rápida reacción de la Policía y los videos de seguridad del establecimiento de comercio permitieron iniciar la búsqueda del vehículo.

En video: así ataca banda de ‘rompevidrios’ que roba a conductores en el sur de Bogotá

La Policía revisó el material proporcionado por el establecimiento comercial y reportó a las diferentes patrullas de la capital para ubicar el vehículo usado para el hurto. Además, los afectados siempre reportaron a los uniformados la ubicación de un celular que estaba en manos de los presuntos ladrones y que permitió la captura.

Como en este caso hubo una rápida acción de la Policía y de la Sijin, el carro fue encontrado en el barrio La Perseverancia en el centro de Bogotá y fueron capturadas dos personas. Además, se hallaron algunas pertenencias de los denunciantes y otros elementos que podrían ser fruto de otros robos.

Controvertidos derechos de petición emitidos por la senadora Isabel Cristina Zuleta a la Dirección General de la Policía Nacional.
Policía Nacional. Foto: POLICÍ­A METROPOLITANA DE BOGOTÁ

Las patrullas de la Policía detuvieron el vehículo que en un principio intentó fugarse, pero los uniformados se lo impidieron. Al interior del carro blanco estaban un hombre y una mujer, los dos colombianos.

Personas capturadas tras ser sorprendidos por la Policía de Bogotá.
Personas capturadas tras ser sorprendidos por la Policía de Bogotá. Foto: Policía Nacional

Los denunciantes aseguraron que les robaron un computador, un celular de alta gama y unos audífonos. Además, una maleta que se encontró en el Renault Megane. No obstante, en el momento de la captura únicamente fue hallada la maleta de color gris con algunas pertenencias. Los elementos tecnológicos, al parecer, lograron ser vendidos por los presuntos ladrones y las autoridades siguen trabajando para dar con el paradero de los mismos.

El carro no estaba a nombre de ninguno de los ocupantes y se está determinando quién es el propietario, ya que quien lo estaba manejando aseguró que lo había comprado recientemente.

¿Los ha visto? Estos son los más buscados en Bogotá por el hurto de vehículos de alta gama

Las autoridades resaltaron la importancia de que la ciudadanía siempre haga las denuncias para poder hacer el trabajo a cabalidad y poder dar con el paradero de quienes cometen este tipo de hurtos.

Los capturados, al parecer, tienen antecedentes y fueron judicializados para que la Fiscalía General de la Nación adelante los trámites correspondientes con base en la denuncia interpuesta.

Los denunciantes pidieron que se haga justicia y que estas personas sean castigadas penalmente para evitar que sigan cometiendo delitos. Finalmente, agradecieron el trabajo de la Policía que a diario se esfuerza para frenar la delincuencia en la capital del país.

Más de Bogotá

Captura de dos personas que fueron sorprendidos con las pertenencias de una familia que fue víctima de esta modalidad.

Así cayó temida banda de ‘rompevidrios’ que operaba en el norte de Bogotá: Policía capturó a varios de sus integrantes

Ellos dicen que el Acuerdo 340 contradice la Constitución de 1991.

“Es inconstitucional”: Profamilia rechaza Acuerdo 340 por poner barreras al aborto en Bogotá

ED 2270

“Se les fue la mano”: estremecedora interceptación en el caso por muerte del profesor Neill Felipe Cubides. Exclusivo

Zulma Guzmán Castro cuando participó en un programa de televisión. Y, a la derecha, el puente de Battersea, en Londres (Inglaterra)

Revelan dato sobre lo ocurrido con Zulma Guzmán en el río Támesis: daría un giro al caso de envenenamiento con talio

-

Se cayó licitación para segunda línea del metro de Bogotá: alcaldía anuncia nuevas fechas para el proceso

Según la entidad, también se excedieron los límites aplicables a entornos hospitalarios.

Conciertos en Vive Claro alteran descanso de pacientes del Hospital Nacional: eventos generan ruido que supera lo permitido

Hay menos filas y los viajes son más seguros

Esta es la nueva ubicación temporal de estación Calle 22 de TransMilenio: conozca las rutas que operarán

‘Villa Navidad’ en el centro comercial Hayuelos

La ‘Villa Navidad’ 2025 llega con senderos de fantasía, trenes en miniatura y un show musical para las familias en Hayuelos

Cundinamarca Fest 2025

Todo listo para el ‘Cundinamarca Fest’: el evento ya cuenta con todos los permisos de la Alcaldía de Bogotá

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.

Clima hoy en Bogotá: tenga en cuenta el pronóstico del tiempo para la primera semana del mes; del 4 al 11 de noviembre

Noticias Destacadas