¿Habrá acceso a los Cerros Orientales este fin de semana? Alcaldía de Bogotá anuncia lo que pasará con estos caminos por elecciones al Congreso

Debido a que el domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones del Congreso de Colombia, la Alcaldía de Bogotá informó que los cerros orientales estarán cerrados este fin de semana, pues las autoridades estarán enfocadas en promover la seguridad y el orden en medio de la jornada electoral.

Así las cosas, los senderos ecológicos La Serranía, Santa Ana - La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco - Vicachá y Guadalupe - Aguanoso estarán cerrados al público el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. “Debido a que la Policía Metropolitana estará concentrada en la atención de las actividades de seguridad antes y durante la jornada electoral del 8 de marzo del 2026“, asegura un comunicado compartido por la Alcaldía.

“La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a la ciudadanía a no ingresar de manera irregular a los caminos durante estas fechas, ya que no se brindará acompañamiento institucional ni se contará con las condiciones operativas adecuadas”, agrega el informe.

Los senderos del proyecto Caminos de los Cerros Orientales estarán cerrados este fin de semana. Foto: Cortesía - EAAB

Estos Caminos de los Cerros Orientales ofrecen miradores para tener impresionantes vistas de la ciudad desde las montañas, además de largos caminos en medio de la naturaleza para escapar de la rutina y el movimiento de Bogotá. Los senderos son llamativos para aquellos que disfrutan de un fin de semana en medio de árboles, frailejones o que aprovechan para hacer ejercicio de una manera distinta. Además, es un plan perfecto para pasar en familia, con amigos, en pareja o incluso en soledad.

¿Cómo agendar una visita a los senderos?

De acuerdo con los detalles de la Alcaldía, para poder iniciar con el recorrido en los caminos ecológicos, se requiere de una cita previa, y así es como la puede agendar:

Descargue la aplicación Caminos de los Cerros Orientales, disponible en las tiendas de los sistemas operativos Android y Apple; también puede agendar en la página web de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Al abrir la aplicación, podrá escoger las opciones de visitas disponibles de senderos o humedales; verá las opciones en el momento.

Para visitar los senderos, las personas deben agendar en la página oficial. Foto: X @AcueductoBogota

Escoja la visita de su interés y verá la información general según el sendero escogido en diferentes categorías. Podrá consultar las rutas para llegar al ingreso, las modalidades de transporte que ofrece la ciudad, atractivos del sendero e información general relacionada con las actividades permitidas en este lugar.

Seleccione el lugar y ya está listo para agendar tu visita. Dé clic en ‘reserva aquí’ y diligencie la información que le solicitan.

Por último, dé clic en ‘crear reserva’ y listo, en minutos le llegará al correo la confirmación de su reserva con los códigos QR y el aplicativo le confirmará el registro.

Si por algún motivo no asistirá, puede cancelar la inscripción individual. Seleccione el mensaje y dé clic en la tabla ubicada junto al código QR y cancele su reserva.