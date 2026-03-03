Bogotá

¿Habrá acceso a los Cerros Orientales este fin de semana? Alcaldía de Bogotá anuncia lo que pasará con estos caminos por elecciones al Congreso

Las fuerzas públicas no ofrecerán acompañamiento y servicio en los senderos, por lo que estarán inhabilitados a los ciudadanos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
3 de marzo de 2026, 5:44 p. m.
Los senderos ecológicos ofrecen un espacio en medio de la naturaleza y lejos de la ciudad sin salir de ella.
Los senderos ecológicos ofrecen un espacio en medio de la naturaleza y lejos de la ciudad sin salir de ella. Foto: Créditos: Alcaldía de Bogotá / API

Debido a que el domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones del Congreso de Colombia, la Alcaldía de Bogotá informó que los cerros orientales estarán cerrados este fin de semana, pues las autoridades estarán enfocadas en promover la seguridad y el orden en medio de la jornada electoral.

Así las cosas, los senderos ecológicos La Serranía, Santa Ana - La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco - Vicachá y Guadalupe - Aguanoso estarán cerrados al público el sábado 7 y el domingo 8 de marzo. “Debido a que la Policía Metropolitana estará concentrada en la atención de las actividades de seguridad antes y durante la jornada electoral del 8 de marzo del 2026“, asegura un comunicado compartido por la Alcaldía.

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo en el marco de las elecciones?

“La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) invita a la ciudadanía a no ingresar de manera irregular a los caminos durante estas fechas, ya que no se brindará acompañamiento institucional ni se contará con las condiciones operativas adecuadas”, agrega el informe.

Senderos para visitar en Bogotá
Los senderos del proyecto Caminos de los Cerros Orientales estarán cerrados este fin de semana. Foto: Cortesía - EAAB

Estos Caminos de los Cerros Orientales ofrecen miradores para tener impresionantes vistas de la ciudad desde las montañas, además de largos caminos en medio de la naturaleza para escapar de la rutina y el movimiento de Bogotá. Los senderos son llamativos para aquellos que disfrutan de un fin de semana en medio de árboles, frailejones o que aprovechan para hacer ejercicio de una manera distinta. Además, es un plan perfecto para pasar en familia, con amigos, en pareja o incluso en soledad.

Nación

Ojo con su inversión: la CAR suspende proyecto de vivienda campestre en Fusagasugá

Vehículos

Habrá nuevo requisito para taxis en Bogotá: Secretaría de Movilidad confirmó de qué se trata y cuándo lo comenzará a exigir

Bogotá

Sarampión en Colombia: Bogotá dice que hay que reforzar las medidas en el país para frenar el regreso de la enfermedad

Bogotá

¿Quiere conocer el mural de Yeison Jiménez? Ubicación exacta y rutas para llegar en Bogotá

Nación

Diana Ospina: las imágenes, el robo y los detalles de la aparición de la mujer secuestrada tras salir de Theatron

Vehículos

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

Bogotá

Así cayó temida banda de ‘rompevidrios’ que operaba en el norte de Bogotá: Policía capturó a varios de sus integrantes

Bogotá

Ojo al dato: ¿habrá ciclovía en Bogotá este domingo 8 de marzo en el marco de las elecciones?

Finanzas

Trabajo sí hay en Bogotá: revise las 65 mil vacantes disponibles

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles 4 de marzo y qué hacer para mitigar el impacto

Guía para agendar visitas a los senderos ecológicos de Bogotá: este es el paso a paso

¿Cómo agendar una visita a los senderos?

De acuerdo con los detalles de la Alcaldía, para poder iniciar con el recorrido en los caminos ecológicos, se requiere de una cita previa, y así es como la puede agendar:

  • Descargue la aplicación Caminos de los Cerros Orientales, disponible en las tiendas de los sistemas operativos Android y Apple; también puede agendar en la página web de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). 
  • Al abrir la aplicación, podrá escoger las opciones de visitas disponibles de senderos o humedales; verá las opciones en el momento. 
Planes en Bogotá
Para visitar los senderos, las personas deben agendar en la página oficial. Foto: X @AcueductoBogota
  • Escoja la visita de su interés y verá la información general según el sendero escogido en diferentes categorías. Podrá consultar las rutas para llegar al ingreso, las modalidades de transporte que ofrece la ciudad, atractivos del sendero e información general relacionada con las actividades permitidas en este lugar.
  • Seleccione el lugar y ya está listo para agendar tu visita. Dé clic en ‘reserva aquí’ y diligencie la información que le solicitan. 
  • Por último, dé clic en ‘crear reserva’ y listo, en minutos le llegará al correo la confirmación de su reserva con los códigos QR y el aplicativo le confirmará el registro. 
  • Si por algún motivo no asistirá, puede cancelar la inscripción individual. Seleccione el mensaje y dé clic en la tabla ubicada junto al código QR y cancele su reserva. 

Más de Bogotá

x

Ojo con su inversión: la CAR suspende proyecto de vivienda campestre en Fusagasugá

La Secretaría de Movilidad indicó que en los próximos meses los taxistas deberán contar con un código QR.

Habrá nuevo requisito para taxis en Bogotá: Secretaría de Movilidad confirmó de qué se trata y cuándo lo comenzará a exigir

Las autoridades recomendaron un refuerzo de la vacuna para quienes planean viajar al exterior.

Sarampión en Colombia: Bogotá dice que hay que reforzar las medidas en el país para frenar el regreso de la enfermedad

x

¿Quiere conocer el mural de Yeison Jiménez? Ubicación exacta y rutas para llegar en Bogotá

Diana Ospina llegó al CAI Mirador, ubicado en la vía Bogotá-Choachí.

Diana Ospina: las imágenes, el robo y los detalles de la aparición de la mujer secuestrada tras salir de Theatron

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

Captura de dos personas que fueron sorprendidos con las pertenencias de una familia que fue víctima de esta modalidad.

Así cayó temida banda de ‘rompevidrios’ que operaba en el norte de Bogotá: Policía capturó a varios de sus integrantes

Ellos dicen que el Acuerdo 340 contradice la Constitución de 1991.

“Es inconstitucional”: Profamilia rechaza Acuerdo 340 por poner barreras al aborto en Bogotá

ED 2270

“Se les fue la mano”: estremecedora interceptación en el caso por muerte del profesor Neill Felipe Cubides. Exclusivo

Noticias Destacadas