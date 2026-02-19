VEHÍCULOS

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

El norte del sistema tendrá un leve cambio en sus operaciones.

Redacción Vehículos
19 de febrero de 2026, 7:04 p. m.
TransMilenio avisó importante cambio en una de sus estaciones.
TransMilenio avisó importante cambio en una de sus estaciones. Foto: Alcaldía de Bogotá - API

TransMilenio anunció el cierre del vagón 1 de la estación Temporal Calle 57 este jueves 19 de febrero, por lo que los usuarios deberán caminar para entrar por la zona norte para poder acceder al servicio.

Este importante cambio en el servicio iniciará desde el día de mañana, viernes 20 de febrero; la duración del cierre parcial de la estación será de al menos quince días, finalizando el próximo viernes 6 de marzo. De ahí en adelante, la puerta norte de la Estación Temporal Calle 57 se cerrará de 10:00 p. m. a 4:30 a. m. de lunes a jueves.

Los servicios que regularmente tenían una parada en el primer vagón de la estación Temporal Calle 57 de ahora en adelante se detendrán en el vagón sur o 2, por lo que los usuarios deberán tener paciencia y planear su viaje con anterioridad para evitar multitudes dentro de la parada del norte de la ciudad.

La razón por la que el sistema integrado de TransMilenio decidió realizar el cierre parcial de la estación es debido a la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. La cual al 31 de enero del 2026 registra un avance de 72,13 %.

Con este cierre sobre la mesa, se espera también el traslado de la estación de Flores, la cual de momento continúa en el mismo lugar de origen, sobre la Caracas, iniciando de sur a norte sobre la Calle 67 y culminando en la Calle 69.

Se espera que en los próximos meses se traslade la estación unas cuadras hacia el sur, por la misma razón, la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Hasta el momento, TransMilenio no se ha pronunciado al respecto de cuándo se oficializará el cambio.

Para estar al tanto de esta y otras novedades que pueda presentar el sistema, se recomienda revisar constantemente las cuentas oficiales de información, bien sea el canal de WhatsApp o la cuenta oficial de X de Transmilenio.

Noticias Destacadas