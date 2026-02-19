Movilidad en Bogotá este jueves, 19 de febrero: se recupera movilidad en la Autopista Sur

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

A esto, hay que sumarle las constantes manifestaciones y bloqueos que casi a diario afectan al sistema TransMilenio y a los principales corredores viales de la ciudad.

Este jueves, por ejemplo, hay programadas varias marchas hacia la Plaza de Bolívar, producto de la convocatoria hecha por el presidente Gustavo Petro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital: