El adiós del Gobierno Petro: por estas razones el mandatario convocó movilizaciones el 20 de julio

El próximo 20 de julio, una de las fiestas patrias más importantes de Colombia por la conmemoración de la independencia nacional, tendrá un fuerte componente político. En el marco de esta celebración, el presidente Gustavo Petro convocó a una movilización general en todo el país con el propósito de, según sus palabras, “gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales“.

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La convocatoria fue realizada a través de su cuenta en la red social X, donde el mandatario señaló que esta jornada de marchas se llevará a cabo principalmente en las plazas públicas del territorio nacional. Uno de los objetivos centrales de este llamado es congregar a los simpatizantes del Gobierno para defender las reformas sociales que se tramitaron durante sus cuatro años de gestión.

Asimismo, el jefe de Estado resaltó que durante este evento pronunciará su discurso oficial de despedida ante la ciudadanía. Petro recalcó que eligió esta fecha y no el 6 o 7 de agosto para despedirse de las plazas públicas porque, según su perspectiva, el aniversario de la posesión presidencial representa una “fecha trágica“.

El mandatario afirmó que, de igual manera, acompañará a la fuerza pública durante el tradicional desfile militar del 20 de julio, por lo que la movilización política se realizaría después de este acto institucional. Adicionalmente, extendió un llamado especial a los habitantes de las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y suroccidente de Bogotá, para que participen activamente en las concentraciones.

Por otra parte, en su publicación se destacó la reciente jornada realizada en Cali por el excandidato y actual líder político del petrismo, Iván Cepeda, en la que se habló sobre la consigna de la “desobediencia pacífica”. El presidente Petro clasificó este hecho como el evento en el que Cepeda “empieza a organizar la resistencia”.

Estos hechos surgen en el marco del actual empalme de gobierno que se realiza en el país y de las declaraciones hechas por el presidente electo, en las que afirmó que el próximo 7 de agosto firmará un decreto para la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, estrategia con la que se buscará detener las extorsiones, los atracos y los homicidios en las ciudades.

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Precisamente, este anuncio en materia de orden público ha generado una rápida reacción institucional en las regiones. Varios de los principales mandatarios locales del país, entre ellos Federico Gutiérrez en Medellín, Carlos Fernando Galán en Bogotá y Alejandro Char en Barranquilla, han expresado una postura favorable ante la iniciativa del gobierno entrante.