“Para mí, el presidente electo es Abelardo De La Espriella”: minJusticia sobre demanda de nulidad de la elección

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se aparta de las posiciones de su jefe, el presidente de la República, Gustavo Petro, y de quien fue el candidato del Gobierno nacional a la Presidencia, el senador electo Iván Cepeda, quienes han planteado desconocer a Abelardo De La Espriella como presidente electo de la República.

Gustavo Petro habla de acciones judiciales que buscan la “nulidad” de las elecciones que ganó Abelardo De La Espriella

Desde sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro se advirtió la presentación de una demanda de nulidad contra la elección de Abelardo De La Espriella, una acción legal que el actual ministro de Justicia rechazó y de la cual se apartó al reconocer los resultados de las elecciones del pasado 21 de junio, que dejaron a Abelardo De La Espriella como presidente de los colombianos.

“Esa es una actuación de un particular que yo no apoyo; para mí el presidente electo es el señor Abelardo De La Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo. Eso es una acción de un particular y, por lo menos en lo que tiene que ver con el Ministerio, ni apoya ni respalda”, señaló el ministro Cuervo.

El ministro aseguró que tuvo una reunión con el delegado para el sector justicia del gobierno de Abelardo De La Espriella, el abogado Iván Cancino, y que en ese encuentro se habló sobre el futuro de las negociaciones con grupos al margen de la ley, que, a su criterio, deben tratarse con cuidado para evitar situaciones que afecten el orden público y la seguridad del país.

“En la reunión que tuvimos con el encargado del empalme, el doctor Iván Cancino, le manifesté mi preocupación por un levantamiento intempestivo, inmediato de todas las mesas de negociación; puede tener efectos muy complicados en materia de seguridad. Entonces, el gobierno y el presidente electo han anunciado un marco de desmovilización de sometimiento, y eso no es incompatible con lo que ha propuesto este gobierno”, dijo el ministro saliente.

Diferentes autoridades judiciales han zanjado la discusión sobre los cuestionamientos relacionados con la doble nacionalidad de Abelardo De La Espriella para asumir la Presidencia de la República, al descartar cualquier ilegalidad o impedimento para ocupar el cargo de presidente de Colombia.

Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia, el 25 de febrero de 2026, en Cartagena. Foto: Foto del Ministerio de Justicia

Será entonces el Consejo de Estado, si se presenta la demanda de nulidad, el que resuelva de forma definitiva la discusión sobre la legalidad de la elección que hicieron los colombianos durante la segunda vuelta presidencial y que dejó a Abelardo De La Espriella como presidente de la República.