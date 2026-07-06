La clasificación de la Selección Colombia a octavos de final ha producido amplio interés por el compromiso que cerrará esa instancia, en la que nos enfrentaremos a Suiza; por ello, la capital volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para seguir cada jugada de la Tricolor.

Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026: hora y canal de TV para ver el partidazo de octavos

En los últimos encuentros de Colombia, miles de personas se reunieron en parques, centros comerciales, bares y restaurantes para seguir la transmisión en pantalla gigante. Ante el interés que ha generado el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, varios establecimientos decidieron mantener esa estrategia.

Varios de los centros comerciales donde los aficionados podrán seguir el partido entre Colombia y Suiza son Parque La Colina, Santafé, Titán Plaza, Mallplaza, Gran Estación y Plaza de las Américas. Estos espacios ampliarán los horarios de sus zonas gastronómicas y de entretenimiento para recibir a los asistentes durante la transmisión del encuentro.

Además de los centros comerciales, varios sectores tradicionales de entretenimiento en Bogotá también tendrán programación especial durante la jornada mundialista. Entre ellos se encuentran la Zona T, Pepe Sierra, el Parque de la 93, Gran Estación, San Felipe y La Candelaria, donde bares, restaurantes y establecimientos gastronómicos dispondrán de espacios para que los aficionados puedan seguir el compromiso de la selección colombiana.

Hinchas en el Fanzone de Bogotá. Foto: Tomado de la Alcaldía de Bogotá.

Según explicó Fenalco Bogotá-Cundinamarca, la programación incluye pantallas gigantes para ver el partido, además de actividades dirigidas a los asistentes, concursos y diferentes espacios pensados para que familias y grupos de amigos puedan seguir el compromiso en un ambiente organizado. La entidad señaló que cada jornada de la Selección Colombia representa un impulso para sectores como restaurantes, bares y centros comerciales de la ciudad.

El sistema de transporte recordó igualmente que el Parque El Tunal, donde la Alcaldía de Bogotá desarrolla actividades para los aficionados durante el Mundial, cuenta con acceso mediante cinco rutas troncales con parada en el Portal Tunal y en las estaciones Parque y Biblioteca. Además, en la zona de Fontanar del Río, en Suba, también se encuentra una fanzone para que los hinchas puedan disfrutar del fútbol de los cafeteros, que sueñan con repetir lo hecho en Brasil 2014.

La recomendación de las autoridades y de los organizadores es llegar con suficiente anticipación, especialmente a los establecimientos con mayor capacidad de público. De esta manera, los hinchas tendrán diferentes alternativas para seguir a la Selección Colombia sin salir de Bogotá y compartir la experiencia mundialista en espacios habilitados para la ocasión.