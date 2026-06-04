Mal estado de la vía entre Puerto López y Puerto Gaitán pone en riesgo cosechas, siembras y cadenas agrícolas del país

La infraestructura vuelve a convertirse en una amenaza para el sector agropecuario colombiano. El deterioro de la vía nacional entre Puerto López y Puerto Gaitán, uno de los corredores estratégicos para movilizar producción agrícola desde los Llanos Orientales hacia el centro del país, comienza a generar preocupación entre productores que advierten riesgos sobre cosechas, siembras, abastecimiento y mayores costos logísticos.

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La alerta fue emitida por la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), que asegura que la erosión, el socavamiento generado por la creciente del río Metica y las dificultades estructurales alrededor del puente Carlos Lleras Restrepo están afectando uno de los corredores más importantes para la producción agrícola regional.

Las cifras muestran la dimensión del problema. Actualmente, el deterioro vial está impactando la comercialización de aproximadamente 30.000 toneladas de maíz que se movilizan por este corredor.

A esto se suma el riesgo sobre la próxima cosecha de soya, prevista para iniciar en agosto, correspondiente a cerca de 90.000 hectáreas sembradas y una producción estimada superior a 210.000 toneladas, que también dependería de esta vía para su transporte.

La preocupación no termina ahí. Los productores advierten que la próxima campaña agrícola también podría enfrentar dificultades.

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Entre agosto y septiembre se proyecta el inicio de nuevas siembras de maíz, proceso que requiere movilizar semillas, fertilizantes, agroinsumos, maquinaria, combustible y personal especializado hacia zonas productivas. Las restricciones logísticas podrían generar retrasos, mayores costos y dificultades operativas para cientos de productores.

Agricultores advierten afectaciones sobre insumos, combustible y maquinaria agrícola. Foto: Fenalce

El impacto económico también alcanza al transporte y la industria. Según Fenalce, diariamente circulan por este corredor más de 1.500 tractomulas movilizando producción agrícola hacia distintas regiones del país, convirtiendo este tramo vial en una pieza fundamental dentro de las cadenas agroindustriales nacionales.

La situación tampoco parece nueva. Fenalce advierte que la erosión y los problemas estructurales en esta vía han sido recurrentes durante años, situación que ha provocado protestas, cierres, bloqueos y movilizaciones por parte de transportadores y sectores productivos que exigen soluciones definitivas.

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Los riesgos van más allá de una carretera deteriorada. Según el gremio, mayores tiempos logísticos, dificultades para movilizar materias primas y sobrecostos operativos terminan afectando productividad, rentabilidad y competitividad dentro de cadenas agrícolas estratégicas para el abastecimiento nacional.

Para el sector agropecuario colombiano, producir más alimentos resulta insuficiente cuando la infraestructura necesaria para transportarlos continúa siendo uno de los principales cuellos de botella para el crecimiento rural.