No es Caño Cristales. El mágico destino que se viste de colores y enamora a los turistas en los Llanos Orientales

La región de los Llanos destaca por sus extensas sabanas, su linda biodiversidad y sus paisajes naturales que resultan imperdibles. Quien se anima a llegar hasta estas tierras puede disfrutar de actividades como el avistamiento de aves, safaris fotográficos, recorridos por ríos y de la observación de especies como chigüiros, venados, caimanes y delfines de río.

San José del Guaviare: el fascinante lugar lleno de historia y misterio que debería visitar en este hermoso destino de Colombia

Además, sus amaneceres y atardeceres son considerados entre los más hermosos del país, a lo que se suma su riqueza cultural. La música llanera, el joropo, la gastronomía típica con platos como la carne a la llanera ofrecen una experiencia auténtica.

Es un destino ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza, conocer las tradiciones colombianas y vivir aventuras en un entorno único. En ese extenso territorio se encuentran muchos destinos que son únicos y mágicos y uno de ellos que se viste de colores, pero que no es Caño Cristales, se encuentra en el departamento de Guaviare, región de transición entre la Orinoquía y la Amazonía.

Caño Sabana es uno de los destinos lindos para visitar en el Guaviare. Foto: Gobernación del Guaviare/API.

El río de colores del Guaviare

Se trata de Caño Sabana, un entorno natural, en zona ribereña de la vereda el Retiro, que está enmarcado por un espacio lleno de tranquilidad, vegetación, recreación y cultura ambiental.

Es un sitio enigmático, ubicado en la Finca Trankilandia. Allí el visitante puede apreciar un espectáculo de colores, verde, rosado, lila y rojo, que cubren la superficie de este caño, según información de la Gobernación del Guaviare.

Aguas turquesas y pozos de ensueño: el tesoro escondido del Guaviare

Tal como sucede en Caño Cristales, en el departamento del Meta, aquí crece la Macarenia clavigera, una plata acuática de agua dulce que le da esos tonos, brindando un espectáculo único y digno de admirar.

En el lugar, los viajeros se encuentran con cascadas, pozos, arbustos, musgos y líquenes, entre otras bellezas naturales que configuran una experiencia inolvidable por territorio Guaviarense.

Lo mejor es que es un destino está ubicado muy cerca de San José del Guaviare, a solo 12,5 kilómetros por la vía que conduce a la ciudad de Villavicencio.

Este lugar se encuentra a 12 kilómetros de San José del Guaviare. Foto: Gobernación del Guaviare/API.

Actividades al aire libre

En este paraíso natural los viajeros encuentran senderos ecológicos para realizar caminatas tranquilas en medio de la selva, pueden bañarse en las piscinas naturales que se forman en el río y relajarse y descansar disfrutando de la tranquilidad del lugar y del paisaje.

Se dice que Caño Sabana es un escenario perfecto para los amantes de la fotografía, ya que sus paisajes ofrecen innumerables oportunidades para capturar imágenes memorables. Cada espacio invita a la contemplación y al disfrute de la belleza natural, brindando a los visitantes la posibilidad de vivir una experiencia de conexión auténtica con el entorno y apreciar la naturaleza en todo su esplendor.