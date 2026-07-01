La despampanante foto de la novia de James Rodríguez con la que presumió su figura en medio del Mundial 2026

El Mundial de 2026 ha generado gran expectativa no solo por el desempeño de la Selección Colombia, sino también por la atención que han recibido las parejas y familiares de los jugadores. A través de las redes sociales, varios de ellos han compartido momentos relacionados con el torneo, despertando el interés de los aficionados.

Novia de James Rodríguez dejó en evidencia cómo es su relación con Juana Valentina, hermana del futbolista

En esta ocasión, Luisa Duque, pareja de James Rodríguez, acaparó las miradas tras publicar una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 143.000 seguidores. La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones por parte de quienes siguen de cerca la vida del capitán de la Tricolor.

Desde hace varios años, Duque ha acompañado al futbolista en diferentes etapas de su carrera y suele estar presente durante los compromisos de la Selección Colombia. Al mismo tiempo, ha fortalecido su presencia en redes sociales, espacio en el que comparte aspectos de su vida personal, viajes y otros proyectos.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en una despampanante foto que publicó Luisa Duque en sus historias de Instagram. La modelo no dudó en presumir su figura, conquistando a más de uno.

De acuerdo con lo que se vio, la empresaria posó en bikini mientras disfrutaba del verano, luciendo una gorra y unas pulseras. Allí se vio su escultural cuerpo, el cual ha dejado a la vista en otras ocasiones cuando hace ejercicio, viaja al mar y realiza rutinas de cuidado.

Luisa Duque, novia de James Rodríguez Foto: Instagram @luisamariaduque11

De igual manera, Duque ha cautivado la atención de muchos fanáticos con sus apariciones en Estados Unidos y México, brillando al apoyar al 10 de la Tricolor. En varios momentos ha sido blanco de comentarios por su cercanía con María del Pilar Rubio y Juana Valentina, madre y hermana de James Rodríguez, respectivamente.