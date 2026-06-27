Novia de James Rodríguez y esposa de Luis Díaz aparecieron juntas en video a minutos del partido de Colombia vs. Portugal

El partido de Colombia en contra de Portugal ha despertado varias reacciones en los fanáticos del Mundial 2026, teniendo en cuenta que la selección de Cristiano Ronaldo se perfila como una de las favoritas para la final.

Novia de James Rodríguez deslumbró con imágenes antes del partido de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026

El encuentro mostró lo tenso que ha sido el ambiente en la cancha, reflejando el buen arranque de la Tricolor en contra del equipo europeo. La Selección Colombia sigue tomando fuerza, al punto de tener momentos de presión en el arco contrario.

En medio de esta fiesta, usuarios de las redes sociales centraron su atención en una imagen que subió Luisa Duque, novia de James Rodríguez, quien no se ha perdido ni uno de los partidos de la selección en esta celebración internacional.

La paisa recurrió a las historias de su cuenta oficial de Instagram y compartió un video, el cual sorprendió a más de uno por la compañía que tenía. La modelo no dudó en reflejar su estilo y belleza, agregándole la buena onda que tenía con la pareja de otro jugador.

Luisa Duque conquistó a sus seguidores con un clip en el que apareció en compañía de Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, quien ha causado revuelo por sus looks, sus contenidos en redes y los gestos que ha tenido con su compañero sentimental.

Ambas posaron frente a la cámara, mostrando los outfit que eligieron para esta cita en Miami. La novia de James Rodríguez lució una camiseta clara de Colombia con una minifalda, mientras que la pareja de Lucho compartió la prenda que llevó en honor a él.

Cada una sonríe y se muestra emocionada, por lo que los comentarios no se habrán hecho esperar.

Gera Ponce y Luisa Duque Foto: Instagram @luisamariaduque11