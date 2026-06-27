Esposa de Luis Díaz publicó foto a minutos del partido de Colombia vs. Portugal; prenda especial desató reacciones en Mundial 2026

El Mundial de 2026 ha permitido que miles de aficionados compartan en redes sociales cómo viven desde las tribunas uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Fotografías, videos y relatos personales han acercado a otros seguidores a la experiencia de apoyar a sus selecciones durante el torneo.

Novia de James Rodríguez deslumbró con imágenes antes del partido de Colombia contra Portugal en el Mundial 2026

Una de las personas que mostró esa faceta fue Geraldine Ponce, esposa del futbolista colombiano Luis Díaz. A través de sus perfiles en TikTok e Instagram, la creadora de contenido compartió varios momentos relacionados con el debut de la Selección Colombia, ofreciendo una mirada diferente a lo ocurrido fuera del terreno de juego.

En sus publicaciones, Geraldine documentó desde los preparativos previos al compromiso hasta las emociones que experimentó durante el encuentro entre Colombia y Uzbekistán, disputado en el estadio Azteca. Los videos y fotografías despertaron el interés de sus seguidores, quienes reaccionaron a las imágenes y al ambiente vivido durante la jornada mundialista.

Ahora, de cara al encuentro con Portugal, Gera Ponce aprovechó para subir una imagen a su cuenta oficial de Instagram, posando con el look que decidió llevar al estadio mientras veía a su esposo.

Look de la esposa de Luis Díaz

La pareja del integrante de la Tricolor posó con una prenda muy especial, la cual era una camiseta con la silueta de Luis Díaz en negro.

Esta pieza fue acompañada por un pantalón oscuro, unos tacones negros y un bolso lujoso.

En las fotos se le vio con sus hijos, quienes llevaban las mismas camisetas de su mamá, dándole apoyo a su progenitor.