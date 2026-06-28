Novia de James Rodríguez dejó en evidencia cómo es su relación con Juana Valentina, hermana del futbolista

James Rodríguez es una de las figuras más famosas de la Selección Colombia en el Mundial 2026. El jugador brilla por su trayectoria.

Novia de James Rodríguez y esposa de Luis Díaz aparecieron juntas en video a minutos del partido de Colombia vs. Portugal

En esta cita, el famoso capta miradas con sus estrategias en el campo, su título de capitán y los detalles que rodean su vida personal.

Uno de ellos es su relación con Luisa Duque, quien ha estado presente en todos los partidos de la Tricolor con la familia de su pareja. La modelo ha lucido toda clase de looks, cautivando a los fanáticos con su belleza.

Desde hace varios años, la paisa ha estado presente en distintos momentos de la carrera de James Rodríguez, acompañándolo de manera constante en los compromisos de la Selección Colombia.

Al tiempo, ha fortalecido su presencia en redes sociales, donde reúne una creciente comunidad de seguidores con publicaciones sobre su día a día, viajes y proyectos personales.

Sin embargo, en el Mundial 2026, exactamente en el encuentro de Colombia contra Portugal, los fans pudieron ver con una foto cómo es la relación de la también empresaria con Juana Valentina, hermana de James Rodríguez.

En un post, realizado en Instagram, la familiar del futbolista dejó en evidencia cómo es el vínculo con la modelo. Las dos se abrazaron y posaron muy felices.

Luisa Duque y Juana Valentina Foto: Instagram @luisamariaduque11

Lo mismo ocurrió con la mamá del futbolista, quien suele comentar los posts de la paisa en redes sociales. Ambas se demuestran el cariño que hay, además de plasmar la acogida que tuvo en la realidad de la celebridad deportiva.