TransMilenio: cierres en la estación temporal de la Av. Jiménez empezarán este viernes

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) encargada de la construcción y entrega del megaproyecto informó a los usuarios de TransMilenio que a partir del 5 de junio de este año, habrán cambios operativos en la estación temporal de la Av. Jiménez.
La medida contempla cierres nocturnos, durante fines de semana y el cierre del vagón sur. Las actividades que se llevarán a cabo son de izaje de dovelas en el corredor.
Estas estructuras son segmentos prefabricados de concreto que tienen como fin ayudar a ensamblar la infraestructura por donde circularán los vagones del metro elevado.
La línea registra un avance en las obras, al 30 de abril, del 77,53%. El viaducto, que irá desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, tiene 14 kilómetros construidos. Eso significa un avance del 85,67%.
En total, el megaproyecto contará con 23,9 kilómetros de trazado y 16 estaciones. La semana pasada iniciaron las pruebas de los trenes que transitarán por el sistema.
Los vagones ya están disponibles para maniobras operativas y operan con tecnología GOA4, que asegura su funcionamiento autónomo sin necesidad de un conductor. Además, las estaciones y edificios van en un 37,71% de ejecución y obras complementarias en un 99,33%.
Los cierres en la Av. Jiménez
Los nuevos cierres están programados para iniciar el viernes 5 de junio de 2026. Las actividades se realizan en horarios nocturnos de lunes a jueves de 10:00 p. m. a 4:30 a. m.
Nuestro Metro avanza🚝, por eso, a partir del 5 de junio de 2026, se realizará el cierre nocturno y fines de semana del vagón sur de la estación temporal de @TransMilenio Av. Jiménez, para actividades de izaje de dovelas del viaducto 🏗️.— Metro de Bogotá (@MetroBogota) June 2, 2026
📍Ingresa y sal por la calle 10.
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Los fines de semana, las restricciones iniciarán a las 10:00 p.m. del viernes hasta las 4:30 a.m. del lunes, o del martes en caso de que sea un puente festivo.
Las autoridades señalaron que para completar las obras, se realizará el cierre del cruce peatonal, del acceso y del vagón sur de la estación temporal Av. Jiménez de TransMilenio. Es decir, en la entrada de la Av. Caracas con calle 8.
Mientras se desarrolle el izaje de las dovelas, la salida de los usuarios será por la calle 10. La Empresa Metro de Bogotá recomendó a los ciudadanos que utilicen la estación, que consulten la aplicación TransMiapp y estén atentos a otros cambios operativos.
También habrán cierres temporales en el vagón 1 de la estación Quiroga en sentido sur-norte, ubicado en Avenida Caracas entre las calles 32A Sur y 33 Sur. Las restricciones se aplicarán debido a obras de rehabilitación en la malla vial, a partir de este jueves 4 de junio.