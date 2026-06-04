TransMilenio: cierres en la estación temporal de la Av. Jiménez empezarán este viernes

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) encargada de la construcción y entrega del megaproyecto informó a los usuarios de TransMilenio que a partir del 5 de junio de este año, habrán cambios operativos en la estación temporal de la Av. Jiménez.

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

La medida contempla cierres nocturnos, durante fines de semana y el cierre del vagón sur. Las actividades que se llevarán a cabo son de izaje de dovelas en el corredor.

Estas estructuras son segmentos prefabricados de concreto que tienen como fin ayudar a ensamblar la infraestructura por donde circularán los vagones del metro elevado.

La línea registra un avance en las obras, al 30 de abril, del 77,53%. El viaducto, que irá desde Bosa hasta la calle 72 con avenida Caracas, tiene 14 kilómetros construidos. Eso significa un avance del 85,67%.

En total, el megaproyecto contará con 23,9 kilómetros de trazado y 16 estaciones. La semana pasada iniciaron las pruebas de los trenes que transitarán por el sistema.

Los vagones ya están disponibles para maniobras operativas y operan con tecnología GOA4, que asegura su funcionamiento autónomo sin necesidad de un conductor. Además, las estaciones y edificios van en un 37,71% de ejecución y obras complementarias en un 99,33%.

Los cierres en la Av. Jiménez

Los nuevos cierres están programados para iniciar el viernes 5 de junio de 2026. Las actividades se realizan en horarios nocturnos de lunes a jueves de 10:00 p. m. a 4:30 a. m.

Los fines de semana, las restricciones iniciarán a las 10:00 p.m. del viernes hasta las 4:30 a.m. del lunes, o del martes en caso de que sea un puente festivo.

Las autoridades señalaron que para completar las obras, se realizará el cierre del cruce peatonal, del acceso y del vagón sur de la estación temporal Av. Jiménez de TransMilenio. Es decir, en la entrada de la Av. Caracas con calle 8.

Metro de Bogotá dio un paso histórico: arrancaron las pruebas y así lucen los vagones por dentro

Mientras se desarrolle el izaje de las dovelas, la salida de los usuarios será por la calle 10. La Empresa Metro de Bogotá recomendó a los ciudadanos que utilicen la estación, que consulten la aplicación TransMiapp y estén atentos a otros cambios operativos.

También habrán cierres temporales en el vagón 1 de la estación Quiroga en sentido sur-norte, ubicado en Avenida Caracas entre las calles 32A Sur y 33 Sur. Las restricciones se aplicarán debido a obras de rehabilitación en la malla vial, a partir de este jueves 4 de junio.