Cundinamarca

Ojo con su inversión: la CAR suspende proyecto de vivienda campestre en Fusagasugá

Una nueva obra es detenida en Cundinamarca por esta corporación, denunciaron que la construcción afectaba el medio ambiente.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

2 de marzo de 2026, 5:35 p. m.
La CAR suspende proyecto de Fusagasugá.
La CAR suspende proyecto de Fusagasugá. Foto: CAR

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) suspendió de manera preventiva las actividades de explotación minera y construcción en un proyecto de vivienda campestre ubicado en la vereda Espinalito en Fusagasugá.

Frenan construcción de viviendas de lujo: “Suspendimos el proyecto”

Esta medida fue justificada por la corporación tras una inspección técnica en la que se evidenciaron afectaciones ambientales. Las autoridades comprobaron que en distintas áreas de los predios se han realizado intervenciones de terraceo y movimientos de tierra que han alterado el relieve natural, impactando el recurso suelo.

La Dirección Regional Sumapaz fue la organización encargada de realizar la inspección y su directora, Érika Álvarez, entregó el siguiente balance:

Identificamos un impacto sobre los recursos naturales para dar paso a las obras de urbanismo. Observamos con preocupación que, en el área de intervención, varias fuentes hídricas fueron modificadas y algunas perdieron su curso natural debido al movimiento de tierras y la adecuación de taludes, con lo que se comprometió su funcionalidad natural”, señaló Álvarez.

Nación

Procuraduría investigará a cuatro interventores de EPS por el “deterioro de la prestación del servicio de salud”

Bogotá

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Cali

Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

Bogotá

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Cali

Autoridad ambiental del Valle descarta afectaciones en el río Guadalajara por descargas de planta avícola en Buga

Política

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Medellín

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Gente

Emotivo adiós: los caballos escoltan las cenizas de Yeison Jiménez en Fusagasugá

Nación

Mujer fue asesinada por un hombre mientras bailaban y todo quedó en video: habrían terminado una relación semanas antes

Bogotá

En imágenes: ocelote en grave estado fue rescatado por un viajero cerca a Bogotá

x
La CAR reafirma su compromiso con el medio ambiente. Foto: CAR

En la inspección, las autoridades encontraron que la red de cuerpos de agua, esenciales para la cuenca de la quebrada Espinalito y el río Cuja, fue vulnerada por las actividades globales del proyecto, de tal forma que inhabilita la construcción al representar una amenaza para el medioambiente.

La medida preventiva implica la suspensión inmediata de las actividades de construcción, mientras se adelantan los procedimientos administrativos correspondientes para determinar responsabilidades y verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

Este tipo de decisiones se enmarca en las facultades que la ley otorga a las corporaciones autónomas regionales para prevenir y mitigar daños a los recursos naturales.

La directora Álvarez recordó que se debe dar cumplimiento a las normas ambientales para garantizar la sostenibilidad y el ordenamiento territorial, pues, de no hacerlo, también puede haber consecuencias en materia de riesgos, comprometiendo la seguridad de todo el territorio.

Director de la CAR denunció que funcionarios de la entidad fueron amedrentados y asustados con disparos en operativo en Villapinzón, Cundinamarca

Esta corporación enfatiza que el cumplimiento de las determinantes ambientales y el control sobre la ejecución de las licencias son de carácter obligatorio e inmediato.

Así mismo, la Corporación hizo un llamado al trabajo interinstitucional entre administraciones municipales, curadurías urbanas y constructores para fortalecer el control físico y urbanístico en proyectos de expansión. “El desarrollo debe realizarse de manera responsable, dando cumplimiento a la normatividad vigente”, reiteró la entidad.

La autoridad ambiental insistió en que el ordenamiento del territorio es una responsabilidad compartida y que las obras no pueden desbordar lo autorizado ni poner en riesgo la estructura ecológica principal.

Más de Nación

En los últimos dos años, las quejas sobre fallas en el sistema han aumentado en un 75,7% de acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo.

Procuraduría investigará a cuatro interventores de EPS por el “deterioro de la prestación del servicio de salud”

x

¿En qué punto están las obras del deprimido de la calle 100 con avenida Suba y qué falta? Esta es la fecha de entrega del proyecto

Protesta del pueblo misak en la vía Panamericana.

Indígenas misak bloquean la vía Panamericana entre Popayán y Cali: denuncian al CRIC por invadir su resguardo

Presuntos explosivistas del ELN fueron aviados a prisión.

Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Río Guadalajara, en Buga, Valle.

Autoridad ambiental del Valle descarta afectaciones en el río Guadalajara por descargas de planta avícola en Buga

Pedro Sánchez, ministro de Defensa en Semana.

¿'Cortocircuito’ en el Gobierno Petro? Mientras Indumil facilita el acceso a armas de fuego, el minDefensa anuncia plan desarme

Derrumbe de grandes magnitudes obstruyó la calzada a la altura del km 50 del tramo Santuario-Caño Alegre.

Anuncian apertura gradual de la vía Medellín-Bogotá tras derrumbe que mantuvo bloqueado el tramo durante una semana

Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Insttuto de Desarrollo Urbano (IDU).

Carrusel de la contratación: Corte Suprema confirma condena contra Liliana Pardo, exdirectora del IDU

Laura María Mejía, exjefa de la Unidad de Compras, y Viviana del Valle, exsupervisora de contratos, fueron acusadas por la Fiscalía.

Defensa de Álvaro Villada recusó a juez de control de garantías en proceso por presuntas irregularidades en Metroparques

Noticias Destacadas