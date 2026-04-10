JUDICIAL

Lucho Herrera rinde indagatoria ante la Fiscalía por desaparición forzada: ¿qué viene para el excampeón de ciclismo?

La defensa del exciclista asevera que ya se demostraron las contradicciones de tres de los cuatro testigos citados por el ente investigador.

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Redacción Semana
10 de abril de 2026, 3:33 p. m.
El excampeón de la Vuelta a España, Lucho Herrera, fue citado a rendir declaración ante la Fiscalía General.
El excampeón de la Vuelta a España, Lucho Herrera, fue citado a rendir declaración ante la Fiscalía General. Foto: AFP

En la tarde de este viernes, 10 de abril, el excampeón de ciclismo Lucho Herrera se presentó ante una fiscal de derechos humanos para rendir su indagatoria por cuatro casos de desaparición forzada.

El excampeón de la Vuelta a España en el año de 1987 fue vinculado a este caso después de que cuatro exparamilitares de las Autodefensas Campesinas lo señalaran de haber ordenado la desaparición de cuatro de sus vecinos en el municipio de Fusagasugá.

El abogado Iván Cancino, quien representa al exciclista, aseveró que Herrera se declarará inocente de los hechos materia de investigación.

Sin embargo, el penalista explicó que esta diligencia judicial representa una imputación de cargos, puesto que se adelanta por Ley 600.

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