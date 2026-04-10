Lucho Herrera rinde indagatoria ante la Fiscalía por desaparición forzada: ¿qué viene para el excampeón de ciclismo?

En la tarde de este viernes, 10 de abril, el excampeón de ciclismo Lucho Herrera se presentó ante una fiscal de derechos humanos para rendir su indagatoria por cuatro casos de desaparición forzada.

El excampeón de la Vuelta a España en el año de 1987 fue vinculado a este caso después de que cuatro exparamilitares de las Autodefensas Campesinas lo señalaran de haber ordenado la desaparición de cuatro de sus vecinos en el municipio de Fusagasugá.

El abogado Iván Cancino, quien representa al exciclista, aseveró que Herrera se declarará inocente de los hechos materia de investigación.

Sin embargo, el penalista explicó que esta diligencia judicial representa una imputación de cargos, puesto que se adelanta por Ley 600.

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