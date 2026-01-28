Lucho Herrera fue llamado a indagatoria por cuatro casos de desaparición forzada

El exciclista Lucho Herrera fue llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía General. Esto ocurrió después de que se le abriera una investigación formal por su presunta participación en los hechos que rodearon la desaparición de cuatro personas en Fusagasugá, ocurridos en octubre de 2022.

A comienzos de junio de 2025, el excampeón de la Vuelta a España rindió declaración ante la Fiscalía General en compañía de su abogado defensor. Tras esa diligencia y la recolección de otros elementos materiales de prueba, un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos consideró que existía evidencia para abrir una investigación en contra de Herrera.

Aparece testimonio de exparamilitar que participó en crimen de vecinos de Lucho Herrera: “Se matan y se entierran”

El génesis del proceso contra el exciclista data de la orden emitida en mayo de 2025, cuando el juzgado cuarto penal del circuito de Fusagasugá pidió investigar a Lucho Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de estas cuatro personas que, según el relato de los paramilitares, eran vecinos de su hacienda.

En un proceso contra un exjefe paramilitar, salió a relucir en varias oportunidades el nombre de Lucho Herrera en referencia a la persona que habría ordenado la desaparición forzada de sus vecinos.

En la apertura de la investigación se indica que existen “elementos materiales probatorios” que dan cuenta de que el exciclista habría “contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera”.

La desaparición de los cuatro jornaleros se registró el 23 de octubre de 2022. Sin embargo, no fue hasta el año 2008 cuando los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en un terreno del municipio de Silvania (Cundinamarca). Hasta la fecha, continúa la búsqueda de los rastros de los otros dos desaparecidos.

“Sigo siendo una víctima”: Lucho Herrera rindió su declaración ante la Fiscalía. Lo acusan de participar en cuatro desapariciones

El exciclista deberá presentarse el próximo viernes 6 de febrero ante la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos para que responda por los señalamientos de desaparición forzada.

El hermano del exciclista, Rafael Herrera Herrera, será investigado además por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el abuso sexual a una menor de edad, hechos que fueron conocidos en medio de la recolección de pruebas.

Los testimonios

Fuentes cercanas al caso señalaron que las declaraciones rendidas en los últimos meses por los familiares de las víctimas fueron determinantes para que se tomara la decisión de abrir la investigación en contra del exciclista.

César Augusto Londoño entrevistando a Lucho Herrera en un Tour de Francia. Foto: Instagram: @cesaralo

Así mismo, las declaraciones de dos exparamilitares que reseñaron al exciclista como la persona que contactó al jefe paramilitar —conocido con el alias de Martín Llanos— para que ubicara a los jornaleros a los que señalaba de un robo en su propiedad.

Los vecinos de Herrera habrían sido buscados por personas que se presentaron como agentes del DAS que, con la excusa de aclarar un tema, se los llevaron con rumbo desconocido.

Habló familiar de los vecinos de Lucho Herrera: contó cómo fue el aterrador crimen y pide justicia

“El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila. En uno de ellos venían las fotos de cuatro personas que teníamos que recoger; dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar; y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que, si queremos, para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”, relató el exparamilitar Luis Fernando Gómez, conocido con el alias de Ojitos.

Este testimonio fue validado para que se pudiera investigar al exciclista.

En la versión que rindió en junio de 2025, el Jardinerito de Fusagasugá manifestó que se siente una “víctima” de este proceso penal.

“Mi deber y compromiso es presentarme ante fiscales y jueces a rendir todas las explicaciones que me soliciten sobre las calumniosas sindicaciones, extorsiones y chantajes emocionales e intimidaciones de grupos delincuenciales a los cuales he sido totalmente extraño toda mi vida”, aseveró mediante un comunicado leído por su abogado.