Para el próximo viernes 10 de abril está programada la indagatoria contra el exciclista Lucho Herrera por cuatro casos de desaparición forzada registrados en octubre de 2002, en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca).

La diligencia se reprogramó en febrero pasado después de que la defensa del excampeón de la Vuelta a España renunciara al poder que se le había otorgado.

Sin embargo, los nuevos apoderados del exciclista presentaron un recurso de queja contra la fiscal del caso que tomó la decisión de llamarlo a indagatoria el pasado 28 de enero.

La resolución de esta queja está en la mesa de un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá definir si existen méritos o no.

Aparece testimonio de exparamilitar que participó en crimen de vecinos de Lucho Herrera: “Se matan y se entierran”

De no resolverse para el próximo viernes, la diligencia podría presentar un nuevo aplazamiento.

El génesis del proceso contra el exciclista data de la orden emitida en mayo de 2025, cuando el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá pidió investigar a Lucho Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de estas cuatro personas que, según el relato de los paramilitares, eran vecinos de su hacienda.

En un proceso contra un exjefe paramilitar, salió a relucir en varias oportunidades el nombre de Lucho Herrera en referencia a la persona que habría ordenado la desaparición forzada de sus vecinos.

Lucho Herrera habló del presunto caso de desaparición forzada contra vecinos de su hacienda Foto: Colprensa

En la apertura de la investigación se indica que existen “elementos materiales probatorios” que dan cuenta de que el exciclista habría “contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera”.

La desaparición de los cuatro jornaleros se registró el 23 de octubre de 2022; sin embargo, no fue hasta el año 2008 cuando los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en un terreno del municipio de Silvania (Cundinamarca). Hasta la fecha, continúa la búsqueda de los rastros de los otros dos desaparecidos.

Habla hermano de dos vecinos de Lucho Herrera: contó la verdad de cómo era la relación y relató cómo fue el crimen

El exciclista deberá presentarse el próximo viernes 6 de febrero ante la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos para que responda por los señalamientos de desaparición forzada.

El hermano del exciclista, Rafael Herrera Herrera, será investigado además por el delito de acceso carnal violento, relacionado con el abuso sexual a una menor de edad, hechos que fueron conocidos en medio de la recolección de pruebas.