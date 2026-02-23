Una vez más se aplazó la indagatoria del exciclista Lucho Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas en hechos registrados a finales de octubre de 2023.

Por una petición de su nueva defensa, la trascendental diligencia judicial que estaba programada para este 20 de febrero quedó para el próximo viernes 10 de abril a las 8 de la mañana ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

“Sigo siendo una víctima”: Lucho Herrera rindió su declaración ante la Fiscalía. Lo acusan de participar en cuatro desapariciones

A comienzos de febrero, antes de presentar su revocatoria del poder, el abogado del exciclista había presentado una queja para que se revisra el auto mediante el cual se le citó a indagatoria. revisara. Esto con el fin de que se revisaran varios recursos descartados.

Se espera que en los próximos días, un fiscal delegado ante el Tribunal tome una decisión de fondo frente a la queja presentada y se tengan en cuenta nuevas pruebas.

Lucho Herrera, excampeón de la Vuelta a España, rindió versión libre ante la Fiscalía General. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rftugrwIAT — Revista Semana (@RevistaSemana) June 5, 2025

Las declaraciones de tres exparamilitares que hicieron parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare y la ratificación de las denuncias de los familiares de las víctimas reactivaron un caso ocurrido el 23 de octubre de 2002 en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, y que tiene en el centro a uno de los deportistas más reconocidos de la historia de Colombia, Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera.

El excampeón de la Vuelta a España, en 1987, fue señalado varias veces de haber tenido conocimiento y participación en la desaparición de cuatro jóvenes que eran vecinos de una de sus haciendas en dicho municipio. En el caso también salió salpicado su hermano, Rafael, quien habría dado la orden de desaparecerlos en represalia por su negativa de venderles la finca.

“Contactó a integrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare”: esta es la prueba para abrir investigación contra Lucho Herrera

Uno de los exparamilitares, conocido con el alias de Menudencias, declaró que los hermanos Luis y Rafael Herrera habrían entregado fotografías de las víctimas y una suma cercana a los 40 millones de pesos para que el grupo armado ilegal los ubicara y desapareciera.

“Él nos dijo que esa gente lo iba a secuestrar. Nos entregó las fotos y la plata”, señaló en una declaración que motivó una compulsa de copias en contra del exciclista. Menudencias indicó que estas personas eran milicianos de las Farc que tenían un plan para secuestrarlo y cobrar una exorbitante suma de dinero por su liberación.

Lucho Herrera habló del presunto caso de desaparición forzada contra vecinos de su hacienda Foto: Colprensa

En la misma investigación se cita la declaración de alias Ojitos, quien también hizo parte de la estructura paramilitar comandada por Martín Llanos.

Este exparamiltiar entregó más detalles sobre lo que ocurrió con los cuatro jornaleros, aseverando que habían sido asesinados y sus cuerpos enterrados en una zona rural, por lo que el Juzgado cuarto penal del circuito con función de conocimiento de Fusagasugá les ordenó a las autoridades reactivar la búsqueda de los cuerpos teniendo en cuenta esta información.

Otro exparamilitar reseñó que los hermanos Herrera contactaron directamente a alias Martín Llanos para ejecutar la acción, entregándoles información exacta sobre su ubicación y rasgos generales.

Defensa de Lucho Herrera asegura que el excampeón de ciclismo es víctima de ex paramilitares que solamente buscan beneficios jurídicos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rwGGT2sh22 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 5, 2025

Estas declaraciones coinciden con las denuncias de los familiares, que aseguraron que mientras se encontraban en su vivienda fueron visitados por agentes del DAS que se los llevaron a una supuesta diligencia.

“Llegaron preguntando directamente por él, como si supieran exactamente a quién buscaban. Lo encañonaron y se lo llevaron. Desde ese día no supimos más”, relató un familiar al reseñar que al ir a la sede del DAS en el municipio les aseguraron que no tenían ningún tipo de información.