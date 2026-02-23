Judicial

Se enredó la indagatoria de Lucho Herrera por desaparición forzada

El excampeón de la Vuelta a España ha reiterado varias veces que es inocente.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 4:43 a. m.
El excampeón de la Vuelta a España, Lucho Herrera, fue citado a rendir declaración ante la Fiscalía General.
Una vez más se aplazó la indagatoria del exciclista Lucho Herrera por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro personas en hechos registrados a finales de octubre de 2023.

Por una petición de su nueva defensa, la trascendental diligencia judicial que estaba programada para este 20 de febrero quedó para el próximo viernes 10 de abril a las 8 de la mañana ante un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

A comienzos de febrero, antes de presentar su revocatoria del poder, el abogado del exciclista había presentado una queja para que se revisra el auto mediante el cual se le citó a indagatoria. revisara. Esto con el fin de que se revisaran varios recursos descartados.

Se espera que en los próximos días, un fiscal delegado ante el Tribunal tome una decisión de fondo frente a la queja presentada y se tengan en cuenta nuevas pruebas.

Noticias Destacadas