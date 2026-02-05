Por falta de abogado se aplazó la diligencia de indagatoria contra el ciclista Lucho Herrera y su hermano

El ciclista Luis Alberto (Lucho) y Rafael Herrera Herrera fueron citados a una diligencia de indagatoria en una investigación por la desaparición de cuatro campesinos en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. La diligencia estaba programada para este martes 6 de febrero, pero los citados advirtieron que se quedaron sin abogado.

La notificación de la renuncia del defensor de los hermanos Herrera Herrera obligó a la Fiscalía a aplazar la diligencia programada y a verificar los datos que estaban entregando, apenas tuvieron conocimiento de que la citación a rendir indagatoria ante un fiscal de Derechos Humanos era cierta.

Lucho Herrera en el búnker de la Fiscalía General. Foto: Cortesía

Adicionalmente, desde la Fiscalía confirmaron que, luego de conocer la vinculación al proceso mediante indagatoria, la defensa del ciclista presentó una queja contra el fiscal a cargo de la investigación y, por tanto, antes de reprogramar la diligencia, debe resolverse la queja radicada por quienes fungían como abogados.

“La defensa de Luis Alberto Herrera presentó una queja contra el auto emitido por la fiscal especializada contra las violaciones a los derechos, en el vínculo mediante indagatoria a los hermanos Herrera Herrera. Esto luego de que se le negaran por improcedencia varios recursos. Adicionalmente, su abogado renunció. La queja será revisada por un fiscal delegado ante el Tribunal”, señaló la Fiscalía.

En poder de la Fiscalía hay declaraciones de tres exparamilitares que hicieron parte de las Autodefensas Campesinas del Casanare y que confirmarían las denuncias de familiares de las víctimas de este escándalo que salpica a la gloria del deporte nacional. Un caso ocurrido el 23 de octubre de 2002.

Los testimonios que tienen en problemas judiciales al exciclista Lucho Herrera

Uno de los paramilitares que declaró, conocido con el alias de Menudencias, dijo que los hermanos Luis y Rafael Herrera habrían entregado fotografías de las víctimas y una suma cercana a los 40 millones de pesos para desaparecer a los jóvenes, vecinos de una finca del ciclista y que, según la versión del testigo, se negaron a vender una propiedad.

“Él nos dijo que esa gente lo iba a secuestrar. Nos entregó las fotos y la plata”, advierte el testimonio del exparamilitar, que motivó una compulsa de copias en la Fiscalía, la misma que ahora se convirtió en una investigación formal en la Dirección contra las violaciones a los derechos humanos.

En poder de la Fiscalía hay declaraciones de tres exparamilitares Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA

Se espera que en los próximos días y tras resolver la queja de la defensa, se reprograme la indagatoria, un paso antes de resolver la situación jurídica del ciclista y su hermano, lo que podría derivar en una detención preventiva.