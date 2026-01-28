El próximo viernes 6 de febrero, el exciclista Luis Alberto Herrera Herrera deberá presentarse junto a su abogado defensor en el búnker de la Fiscalía General para dar sus explicaciones frente a los graves señalamientos que lo vinculan con cuatro desapariciones forzadas registradas hace más de 20 años.

El nombre del excampeón de la Vuelta a España apareció mencionado varias veces en un proceso contra un exparamilitar de las Autodefensas Campesinas del Casanare. En el proceso penal se señaló que el exciclista, junto a su hermano, habrían dado órdenes directas para la desaparición de cuatro de sus vecinos.

“Sigo siendo una víctima”: Lucho Herrera rindió su declaración ante la Fiscalía. Lo acusan de participar en cuatro desapariciones

La historia se torna aún más compleja cuando se comparan las declaraciones de los familiares de los desaparecidos quienes aseguraron que Rafael Herrera los había buscado insistentemente para hacerles un negocio por el lote que habitaban.

Lucho Herrera, una de las glorias más grandes del deporte en Colombia, se había dedicado -tras su retiro- a realizar negocios en el municipio de Fusagasugá, donde era plenamente reconocido y querido. No en vano, realizaron en una de las vías principales un monumento para recordar sus gestas deportivas.

En la versión que rindió el 5 de junio de 2025 ante el fiscal del caso, el exciclista aseguró que llevaba más de dos décadas dando las respectivas explicaciones frente a estos hechos, aseverando que en muchos momentos había sido víctima de “extorsiones” y presiones, dando así a entender que los señalamientos en su contra tenían fines económicos.

“En 2016 me buscó un señor de las Autodefensas del Casanare y me dijo que me tenían implicado en la muerte ‘de unas personas’ (...) me dijo que si no quería quedar implicado en esas muertes, ‘ellos me pueden sacar, entonces que les mande siete mil millones de pesos’” (sic), expresó en esa oportunidad el Jardinerito de Fusagasugá, como se le conoció en sus épocas de gloria en el ciclismo.

Aparece testimonio de exparamilitar que participó en crimen de vecinos de Lucho Herrera: “Se matan y se entierran”

Por estas presiones, Herrera tomó la decisión de entregarles 10 millones de pesos en efectivo. Según su relato, se los dio a un “muchacho” que llegó hasta su hacienda. “No volví a saber nada más de él”.

Sin embargo, para el fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, esta versión no fue convincente, hecho por el cual tomó la decisión de abrir una investigación al exciclista y a su hermano por el delito de desaparición forzada.

“Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región de Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera”, señala el ente investigador.

Esto teniendo en cuenta las versiones rendidas, además, por los familiares de los cuatro desaparecidos, quienes aseguraron que a sus seres queridos se los llevaron, el 23 de octubre de 2002, personas con “chalecos del DAS” bajo la excusa de llevarlos a una diligencia judicial.

Tras asistir a la sede del organismo de seguridad del Estado, los agentes no le dieron razón del paradero de los jornaleros, asegurando que en la agenda no aparecía ningún requerimiento ni una diligencia.

Coincidiendo, en parte, con la declaración juramentada de tres exparamilitares, que señalaron que los hermanos Luis Alberto y Rafael Herrera Herrera habían buscado a alias Martín Llanos, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare, con el fin de que “recogieran” a esas personas, a quienes señaló como auxiliadores de la guerrilla.

Después de escucharlo en indagatoria, el fiscal tiene dos opciones: pedir una audiencia de imputación de cargos al excampeón de la Vuelta a España o archivar el expediente.