Fiscalía investiga posible daño ambiental en el Valle del Cauca y pide pruebas a la CAR

Un oficio de la Fiscalía General de la Nación da cuenta de la investigación que se está adelantando para determinar presuntos daños ambientales en el Valle del Cauca por parte de una empresa del Grupo MacPollo.

En el documento se pide a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca la remisión detalladas de todos los expedientes relacionados con la empresa Avidesa de Occidente S.A. entre 2020 y 2026.

“En desarrollo de las labores de verificación y recaudo probatorio dentro de la indagación penal de la referencia, solicito se sirvan remitir con destino a esta delegada, copia integra de la totalidad de procesos administrativos sancionatorios ambientales, medidas preventivas, medidas cautelares, requerimientos y actas de visita adelantadas contra Avidesa de Occidente”, dice parte del documento de la Fiscalía.

La pelea en Mac Pollo: documentos perdidos y poderes dudosos. Una puja familiar multimillonaria por el manejo de la empresa

El ente acusador está en la etapa de pruebas para determinar presuntas responsabilidades y se determinará si el proceso sigue adelante.

En todo caso antes del oficio de la Fiscalía, la gobernación del Valle del Cauca había denunciado olores fuertes en Buga y afectaciones hídricas en la zona. Las autoridades ambientales recibieron quejas sobre supuestos vertimientos que contaminaron la quebrada Chambimbal cerca de Tuluá.

Según la CAR la planta de tratamiento de aguas de residuales de Avidesa incumplía de manera reiterada los límites máximos permisibles. “Cloruros, sulfatos, sólidos suspendidos y niveles de pH fuera de norma en distintos años. Se impusieron medidas preventivas y sancionatorias. Se exigió un plan de acción. Los plazos vencieron en septiembre de 2024 sin una solución estructural efectiva”, dice el documento de la CAR.