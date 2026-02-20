Confidenciales

Fiscalía investiga posible daño ambiental en el Valle del Cauca y pide pruebas a la CAR

Las autoridades pidieron información a la Corporación Autónoma para determinar presuntas responsabilidades de la empresa Avidesa de Occidente.

Redacción Confidenciales
20 de febrero de 2026, 10:44 p. m.
Al parecer, los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.
Un oficio de la Fiscalía General de la Nación da cuenta de la investigación que se está adelantando para determinar presuntos daños ambientales en el Valle del Cauca por parte de una empresa del Grupo MacPollo.

En el documento se pide a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca la remisión detalladas de todos los expedientes relacionados con la empresa Avidesa de Occidente S.A. entre 2020 y 2026.

“En desarrollo de las labores de verificación y recaudo probatorio dentro de la indagación penal de la referencia, solicito se sirvan remitir con destino a esta delegada, copia integra de la totalidad de procesos administrativos sancionatorios ambientales, medidas preventivas, medidas cautelares, requerimientos y actas de visita adelantadas contra Avidesa de Occidente”, dice parte del documento de la Fiscalía.

La pelea en Mac Pollo: documentos perdidos y poderes dudosos. Una puja familiar multimillonaria por el manejo de la empresa

El ente acusador está en la etapa de pruebas para determinar presuntas responsabilidades y se determinará si el proceso sigue adelante.

