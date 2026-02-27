¿Quiere conocer el mural de Yeison Jiménez? Ubicación exacta y rutas para llegar en Bogotá

La capital de la República se sumó a los tributos en honor al fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez. Con un mural pintado en su memoria en la conocida ‘Calle del Color’, los bogotanos rinden un homenaje al artista y su legado en el sur de Bogotá.

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

La pieza artística fue creada por el muralista urbano May Rojas, reconocido por sus trabajos en espacios comunitarios y proyectos de grafiti cultural. Rojas plasmó en una pared de la ‘Calle del Color’, en la localidad de Ciudad Bolívar, una imagen de Jiménez acompañada de símbolos que evocan su carrera, esfuerzo y disciplina, valores que marcaron la vida del cantautor.

Ubicación exacta del mural

El mural se encuentra cerca de la última estación del TransMiCable Mirador del Paraíso, al sur de Bogotá. Esta zona forma parte de un corredor artístico reconocido por los bocetos artísticos en los murales, expresiones gráficas y actividades culturales que buscan transformar espacios públicos mediante el arte urbano.

La ‘Calle del Color’ no es un sitio formal con dirección tradicional nominada, pero es conocida localmente por su concentración de murales y arte callejero en el barrio Paraíso, muy cerca del Mirador del Paraíso, al que se accede con facilidad desde el sistema de transporte público TransMilenio.

Este corredor artístico ha ganado visibilidad en los últimos años como un proyecto cultural que involucra arte comunitario y promoción del turismo urbano alternativo, lejos de los circuitos tradicionales del centro de la ciudad.

Durante las semanas posteriores a su fallecimiento, se organizaron eventos conmemorativos, desde conciertos tributo hasta homenajes en festivales, y ahora también expresiones artísticas en la vía pública, como el mural de Bogotá.

¿Cómo llegar al lugar?

Para llegar en transporte público al lugar del mural, la opción más accesible es mediante TransMilenio.

Tomar TransMilenio hasta el Portal del Tunal . Desde el portal, subir en el Transmicable hacia Mirador del Paraíso (última estación). Al bajar en Mirador del Paraíso, los ciudadanos podrán caminar unos pocos metros hacia la calle 71 J sur, que es donde se ubica la ‘Calle del Color’.

Más allá de ser un retrato visual, esta pintura urbana simboliza el impacto del artista en la cultura y en la memoria colectiva de los ‘jimenistas’ y de sus seguidores en la capital.