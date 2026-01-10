Decretan duelo departamental en Boyacá tras trágico accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez

En un accidente aéreo, falleció el famoso cantante de música popular Yeison Jiménez, este sábado 10 de enero en horas de la tarde, en el sector Romita, vía Paipa-Duitama.

Atención: Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, murió en un accidente de una avioneta en Paipa

Tras el hecho, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, decretó Duelo departamental, y lamentó el hecho.

“La Gobernación de Boyacá, en cabeza del gobernador Carlos Amaya, y en nombre del pueblo boyacense, lamenta el trágico accidente aéreo que cobró la vida del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana”.

También lamentó el fallecimiento de las demás víctimas del siniestro, tripulación y miembros de su equipo: capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

“Unidos en oración, como departamento nos solidarizamos con la situación. Que Dios todo poderoso llene de fe, fortaleza y esperanza a las familias, seres queridos y seguidores en estos difíciles momentos. Desde el Gobierno de Boyacá decretamos duelo departamental”, puntualiza el pronunciamiento.

“La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín”, dijo la Aerocivil en un comunicado. Y agregó que el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate, SAR, Aerocivil, de Bogotá, notificó la activación de la señal de localización de emergencia (ELT) en el sector del evento.

La Aerocivil confirmó que el siniestro se registró a las 4:11 de la tarde de este sábado, 10 de enero, en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

Así fue la vida de Yeison Jiménez, reconocido cantante que falleció en un accidente aéreo en Paipa

“Lamentablemente, tras el arribo de los organismos de socorro y la Policía Nacional al lugar del impacto, se confirma el fallecimiento de los seis ocupantes de la aeronave. Entre las víctimas se encuentra el reconocido artista de música popular Yeison Jiménez”, indicó la autoridad aeronáutica.

Jiménez, en una entrevista con el actor Juan Pablo Raba, para su pódcast Los hombres también lloran, reveló que en varias ocasiones soñó que iba a fallecer en un accidente aéreo.

“Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces en mi **** accidente. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe. Tres veces, dos sueños en España. El señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión. Yo me soñé dos veces en España, en gira en España, que yo llego a Olaya, en Medellín, que el capitán me dice ‘Yei, estamos listos’”.

La trágica muerte de Yeison Jiménez ha generado múltiples reacciones, como las Jhonny Rivera, Jessi Uribe y el Charrito Negro, despidiendo al cantante de música popular. También desde el sector político, varios precandidatos, como Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo y Daniel Quintero, así como autoridades como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han lamentado su fallecimiento.