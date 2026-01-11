Homenaje

El adiós de Corabastos a Yeison Jiménez: “Desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”

Los inicios del cantante se dieron en esta plaza mayorista, en donde trabajó vendiendo arepas y cargando bultos por casi un lustro, cuando era apenas un adolescente. La historia la contaba con respeto y emoción.

Redacción Semana
11 de enero de 2026, 12:31 p. m.
Antes de convertirse en una estrella de la música popular, Yeison Jiménez tuvo una historia de superación en Corabastos
Antes de convertirse en una estrella de la música popular, Yeison Jiménez tuvo una historia de superación en Corabastos

El país lamenta el fallecimiento de Yeison Jiménez, uno de los más importantes cantantes de música popular, en un accidente aéreo ocurrido en cercanías al municipio de Paipa, en Boyacá, el pasado 10 de enero.

Según la Aerocivil, la aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. La autoridad aeronáutica confirmó que el siniestro se registró a las 4:11 de la tarde de este sábado en inmediaciones del aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

YouTube video stKc7tMNJV8 thumbnail
Así se veía por dentro el avión en el que murió Yeison Jiménez; fotógrafo publicó el despegue

Antes de convertirse en una estrella de la música popular, Yeison Jiménez tuvo una historia de superación, cuando llegó a Bogotá a empezar a construir su sueño.

Nació en Manzanares, Caldas, en 1991, y siendo adolescente arribó a la capital de la República, en donde trabajó en Corabastos durante cinco años en distintos frentes, que el mismo relataba con orgullo.

“Entré a Corabastos con 13 años a llevar unas arepas. Todos los días de tres de la mañana a once de la mañana, y estudiaba en la tarde. Vengo de una familia que no tenía televisor ni nevera, menos casa propia. Realmente, salí de abajo”, contó en una entrevista a SEMANA.

El cantante de música popular falleció en un accidente aéreo el 10 de enero del 2026.
El cantante de música popular falleció en un accidente aéreo el 10 de enero del 2026.

También fue ‘cotero’ cargando bultos de alimentos desde muy temprano, para buscar recursos, porque como recordaba, “siempre me gustó mantener platica. Yo decía: ‘No quiero morir pobre’”. Su recorrido por los puestos de venta en la plaza de mercado le enseñó a ser vendedor y a luchar por sus sueños.

Además de trabajar como cotero y vendedor de arepas, comercializó otros productos como aguacates en esa plaza mayorista. Su paso por Corabastos le permitió juntar los recursos iniciales para pagar sus primeras grabaciones y empezar a construir su proyecto artístico.

Una de las más sentidas reacciones, luego de conocerse el fallecimiento del reconocido artista fue, precisamente, la de Corabastos, que en sus redes sociales señaló: “Con profundo dolor despedimos a un hijo de Corabastos. Yeison Jiménez llevó en su historia el esfuerzo, las madrugadas y la dignidad del mercado. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos. Paz en su descanso”.

“Yo siento que viví dos vidas”: la entrevista de Yeison Jiménez con Vicky Dávila en la que narró su increíble historia de superación

El homenaje de Corabastos lo acompañó con una imagen del cantante cargando una caja plástica con alimentos.

También señaló: “Desde Corabastos, donde se forjan sueños entre trabajo honesto y sacrificio diario, salió una voz que hoy queda grabada en la memoria del país. Su legado vivirá como ejemplo de que desde aquí también nacen historias que trascienden fronteras”.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Boyacá y un equipo especializado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), abrió una indagación relacionada con el siniestro de la aeronave particular de matrícula N325FA.

Yeison Jiménez habría muerto en el accidente de la avioneta.
La Fiscalía abrió indagación tras el accidente del avión en el que se transportaba el cantante Yeison Jiménez.

“Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, indicó el ente investigador.

