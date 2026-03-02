Vehículos

Habrá nuevo requisito para taxis en Bogotá: Secretaría de Movilidad confirmó de qué se trata y cuándo lo comenzará a exigir

Las autoridades confirmarán cómo será el proceso para la incorporación de esta nueva herramienta para mejorar la seguridad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

2 de marzo de 2026, 1:33 p. m.
La Secretaría de Movilidad indicó que en los próximos meses los taxistas deberán contar con un código QR.
La Secretaría de Movilidad indicó que en los próximos meses los taxistas deberán contar con un código QR. Foto: Getty / Montaje Semana

La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, se refirió a las estrategias que viene aplicando el Distrito para combatir delitos como el ‘paseo millonario’.

Los taxis son una de las opciones más utilizadas por los bogotanos en horas nocturnas.
Los taxis son una de las opciones más utilizadas por los bogotanos en horas nocturnas y se busca mejorar la seguridad del servicio. Foto: La República

Díaz resaltó que “seguimos fortaleciendo la calidad en la prestación del servicio de taxi” y recordó a la ciudadanía que, a través de la página web Mi Movilidad a un Clic de la Secretaría Distrital de Movilidad, pueden verificar si un vehículo está habilitado.

Allí, “los usuarios ingresan la placa o el número de la tarjeta de control y les permitirá saber si el vehículo y el conductor están autorizados para prestar el servicio”, detalló la secretaria de Movilidad.

Adicionalmente, en los próximos meses se implementará una nueva herramienta que facilitará esta verificación. Los taxis contarán con un código QR que permitirá a los pasajeros:

  • Consultar la información del vehículo y del conductor autorizado
  • Confirmar que el servicio está habilitado
  • Acceder a los canales oficiales para reportar irregularidades o presentar solicitudes.
Además, el alcalde Galán y los secretarios de Seguridad y Movilidad entregaron 71 motocicletas para reforzar la presencia institucional en las calles y presentaron nuevas soluciones tecnológicas para fortalecer la seguridad en el servicio de taxi en la ciudad.

Las motos fueron asignadas al Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y al Grupo Guía de Movilidad. Esta dotación fortalece la capacidad operativa en vía, mejora los tiempos de respuesta, amplía la cobertura territorial y optimiza la gestión del tráfico en corredores estratégicos.

“Lo que entregamos hoy representa un aumento cercano al 23 % de las capacidades de los agentes de tránsito, llegando a más de 380 motocicletas. Esto es muy importante porque les permitirá tener mayor presencia, incrementar su capacidad de acción y llegar más rápido a los puntos que se requieran. Así podremos ser más ágiles a la hora de reaccionar a situaciones que ocurren en Bogotá, pero también prevenirlas donde sea necesario”, aseguró el alcalde Galán.

Las nuevas motocicletas permitirán:

  • Incrementar la capacidad de reacción en operativos de tránsito y transporte.
  • Reducir tiempos de atención ante emergencias e incidentes viales.
  • Ampliar la presencia en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso.
  • Mejorar la seguridad y condiciones logísticas del personal en vía.
La ciudad adquirió ocho patrullas nuevas de tránsito, que sirven para el transporte de material logístico, para la implementación de los puestos de control y atención de emergencias.
Se le entregaron nuevos vehículos a los agentes civiles de tránsito en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Actualmente, Bogotá cuenta con 577 Agentes Civiles de Tránsito y 300 Guías de Movilidad, quienes cumplen funciones de control, regulación, pedagogía, gestión del tráfico y atención inmediata de incidentes.

La llegada de estas motocicletas representa una renovación del parque automotor y un fortalecimiento integral de la autoridad en vía como parte de la apuesta por una movilidad más eficiente y segura para la ciudadanía.

