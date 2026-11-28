El retiro del retrato oficial de Gustavo Petro de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño llegó al terreno administrativo. El Pacto Histórico radicó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para conocer qué ocurrió con la obra, quién tiene actualmente su custodia y bajo qué procedimiento fue retirada del espacio institucional.

Iván Cepeda no se quedó callado frente al retiro del cuadro de Gustavo Petro de la Casa de Nariño

El entonces presidente Gustavo Petro, dando a conocer su cuadro, el 3 de agosto de 2026, en la Casa de Nariño, en Bogotá. Foto: Ovidio Gonzáléz - Presidencia de la República

La solicitud, fechada el 28 de noviembre de 2026, fue presentada por Carlos Simón Muñoz Velásquez, abogado y subcoordinador jurídico del movimiento político. En el documento se solicita información y copia de documentos públicos relacionados con contratación, recepción, inventario, custodia y retiro del retrato del exmandatario.

Uno de los argumentos expuestos por el Pacto Histórico es que la pintura fue contratada y recibida por el Dapre durante 2026, por lo que habría ingresado al patrimonio público y al inventario de bienes muebles de la entidad para su exhibición en la galería de expresidentes de la Casa de Nariño.

Petro denuncia que desaparecieron un retrato suyo

Foto izquierda: Presidente Abelardo De La Espriella en la Casa de Nariño. Foto derecha: Gustavo Petro dando a conocer su cuadro, el 3 de agosto de 2026. Foto: Fotos tomadas de redes Abelardo De La Espriella y Ovidio González - Presidencia

El movimiento también hizo referencia a los hechos del 27 de noviembre, cuando el presidente Abelardo De La Espriella publicó un video en sus redes sociales en el que se evidenciaría que el retrato de Petro ya no está en los pasillos donde se encuentran las imágenes de quienes han ocupado la Presidencia de la República.

La controversia también tuvo una respuesta del propio exmandatario. Petro publicó un mensaje en el que cuestionó la desaparición de la pintura y aseguró: “Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño”.

Presidente publicó video en la Casa de Nariño donde no se ve el retrato de Gustavo Petro en medio de polémica

Con este derecho de petición, el Pacto Histórico busca establecer las circunstancias administrativas del retiro de la obra y conocer qué ocurrió con un bien que, según sostiene, fue incorporado al inventario público.