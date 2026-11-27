Un video publicado por el presidente Abelardo De La Espriella en sus historias de Instagram evidenciaría que ya no está el retrato de Gustavo Petro en la ‘Galería de Expresidentes’ en la Casa de Nariño, luego de que el exmandatario denunciara el retiro del mismo.

Petro denuncia que desaparecieron un retrato suyo

El video muestra un recorrido que lidera De La Espriella y que coincide con la primera vez que visitan la Casa de Nariño los hijos del presidente.

En las imágenes se evidencia que en el pasillo, el último retrato que se alcanza a ver hacia la derecha es el del expresidente Iván Duque y, a su lado, un espacio en blanco.

En el pasado, Petro colocó una foto suya en la que se le veía vestido de blanco y con una pulsera con los colores de la bandera de la llamada “guerra a muerte”.

Este video se publicó en la tarde de este viernes, 27 de noviembre, en medio de la polémica que ha generado una denuncia de Petro en la que alega que ya no está su retrato en la Casa de Nariño. “Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño”, dijo el expresidente.