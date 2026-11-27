Luego de un fuerte cruce entre el abogado Jaime Lombana y el político en camino del retiro Roy Barreras, por una versión que publicó en su libro ¡Y se los comió el tigre!, el excongresista madrugó a afirmar que “con un sentido muy caballeroso, el doctor Lombana me pidió excusas”.

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Al parecer, se trata de un nuevo “cañazo” de Roy Barreras: fue el exsenador quien le escribió a Lombana más de 40 líneas en un mensaje de chat, en el que exaltó, entre otras cosas, el valor de su amistad con Germán Vargas Lleras, su importancia para Colombia y hasta la falta que le hizo a la “derecha republicana” en las pasadas elecciones.

En ese punto, y luego del largo y empalagoso mensaje de Barreras, Lombana respondió: “Pido excusas, Roy (…)”, lo que aprovechó Barreras hábilmente para hacerlo público y cambiar la historia.

De izquierda a derecha: Gustavo Petro, Roy Barreras, Germán Vargas Lleras y Luz María Zapata Foto: SEMANA

Pero ahí no terminó la conversación por chat. En horas de la noche, al conocer la declaración de Barreras, el abogado Lombana le mandó un claro y preciso mensaje final: “No puedo creer que usted sea así, porque no explica bien lo que hablamos esta mañana. Yo no le escribí, usted me escribió a mí. ¡Qué barbaridad, no puedo creer que usted sea tan tramposo!”. Así concluyó el diálogo.

La diferencia entre Lombana y Barreras se dio porque en su libro el excongresista relató un episodio según el cual Vargas Lleras habría pedido al expresidente Gustavo Petro que no nombrara a su expareja, Luz María Zapata, como candidata a la Vicepresidencia, y habría ofrecido el nombre de su amigo Luis Felipe Henao para que fuera ternado para uno de los organismos de control.

Para Lombana, lo dicho por Roy es mentiroso y ofensivo para el honor de Germán Vargas Lleras.