En la tarde de este 27 de noviembre, la Contraloría General de la República, liderada por el contralor Jorge Laverde, anunció que realizará este lunes 30 de noviembre un encuentro denominado Integridad Pública y Control Fiscal en la Era de la Inteligencia Artificial.

El evento será un espacio de diálogo y articulación institucional que pondrá en el centro de la agenda nacional los desafíos y las oportunidades que representan las nuevas tecnologías para fortalecer la transparencia, la vigilancia de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción.

El encuentro se realizará en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción y tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica de Colombia, en Bogotá. Allí se reunirán representantes del Gobierno nacional y de organismos de control, entre otros.

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La programación del evento contempla la asistencia del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado; y el ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, así como de representantes de organismos internacionales y entidades especializadas en la lucha contra la corrupción.

El encuentro tendrá como eje central la lucha contra la corrupción, con intervenciones que permitirán examinar cómo la innovación tecnológica puede contribuir a fortalecer las capacidades institucionales, mejorar los mecanismos de prevención y consolidar una gestión pública más transparente.