El presidente Abelardo De La Espriella hizo una publicación después de que se confirmara que el exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial, Carlos Eduardo Caicedo Omar, fue capturado en España.

La detención se llevó a cabo en la isla de Lanzarote por parte de la Guardia Civil Española por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, a través de una notificación roja de Interpol.

Esto se da por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento, algo que en su momento fue revelado por SEMANA.

En su cuenta de X, el presidente De La Espriella publicó una foto de Caicedo y escribió: “Bienvenido a la Patria Milagro”.

Por ahora, no se tienen mayores detalles de cómo se habría dado la detención del exalcalde en Santa Marta, pero se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen más información al respecto.