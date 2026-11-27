Este viernes, 27 de noviembre, fue capturado el exalcalde de Santa Marta y excandidato presidencial, Carlos Eduardo Caicedo Omar, por los hechos revelados en exclusiva por SEMANA el pasado 21 de julio.

“Se la hubiera metido”: las pruebas contra Carlos Caicedo por un presunto abuso sexual de menores

La detención fue realizada por la Guardia Civil Española por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, a través de una notificación roja de Interpol.

Las primeras informaciones indican que el exmandatario samario fue detenido en un puesto de Policía de la isla de Lanzarote (España).

En su contra existía una orden de captura expedida el pasado 9 de septiembre de 2026, por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

“Los hechos que se le atribuyen al exmandatario fueron denunciados el 2 de julio del año en curso, fecha para la cual el indicado ya habría salido del país”, señaló la Fiscalía General.

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El 23 de julio, en virtud del fuero que revestía Caicedo Omar por haber sido gobernador de Magdalena, el caso fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

El fiscal dispuso de un plan metodológico y de varias actividades de policía judicial que han permitido obtener elementos materiales probatorios que darían cuenta de la posible responsabilidad del exgobernador en las conductas que se le endilgan.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación y en atención a una notificación roja de Interpol, la Guardia Civil Española retuvo en un puesto de policía de la isla de Lanzarote (España) al exgobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, para hacer efectiva una orden de captura expedida en su contra el pasado 9 de septiembre de 2026, por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento. Los hechos que se le atribuyen al exgobernador Caicedo fueron denunciados ante la Fiscalía el pasado 2 de julio, fecha en la cual ya había salido del país. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 27, 2026

“Se la hubiera metido”

En julio pasado, SEMANA reveló en exclusiva los detalles de una denuncia que dejó al exgobernador, exalcalde y excandidato presidencial Carlos Caicedo como el presunto responsable de un caso de abuso sexual de una niña de ocho años.

La Fiscalía tiene, además de la denuncia, los elementos de prueba que recaudó la madre de la niña; ahora, ellas se convierten en víctimas de un complejo proceso judicial. Las evidencias incluyen chat, audios y declaraciones que advierten sobre la gravedad de los hechos materia de investigación.

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“No sabía que era tan hermética… si se la hubiera metido, no contaba”, reveló un chat que las víctimas presentaron a la Fiscalía como parte de las evidencias en la denuncia.

La conversación sería, de acuerdo con la denuncia, entre la madre de la niña y el entonces gobernador Carlos Caicedo.

“Caicedo me enviaba mensajes en los que me exigía que llevara a mi hija menor a donde él se encontrara, con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí. En repetidas ocasiones —calculo que entre cuatro y cinco veces— Caicedo me envió dinero con ese propósito”, señala la denuncia.

Las conversaciones, de acuerdo con las víctimas, eran imágenes enviadas, supuestamente, por Caicedo a la madre de la niña para convencerla de visitarlo en un apartamento en la ciudad de Santa Marta, donde, según la denuncia, ocurrieron los hechos más graves, los que advierten sobre un presunto abuso sexual.

“Me exigió que lo dejara hablar a solas con mi hija menor para preguntarle qué le estaba ocultando. Y me ordenó permanecer en la habitación. Al percibir la situación extraña, no permanecí en la habitación ni siquiera un minuto, pues la situación me generó desconfianza”, explica el expediente en poder de la Fiscalía.

Carlos Caicedo enfrenta, actualmente, varios procesos penales y disciplinarios por actos de corrupción.