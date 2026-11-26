Mientras la Unidad Nacional de Protección (UNP) lleva a cabo una revisión a los esquemas de seguridad de exfuncionarios, dirigentes políticos y figuras públicas, muchos son los que se han salido a lamentarse en las redes sociales.

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Sobre la revisión que está haciendo la UNP, el representante Daniel Briceño publicó en X un video de la congresista del petrismo, Verónica Estrada, donde se la ve gritando en el Congreso: “No sean descarados”.

Junto a ese clic de video, Briceño escribió un mensaje en el que dijo: “Yo, cuando exfuncionarios y excongresistas reclaman porque les quitan el esquema de seguridad”.

Vale recordar que la Procuraduría suspendió recientemente a Estrada, mientras adelanta una investigación en su contra por presunta falsificación de su título y tarjeta profesional.