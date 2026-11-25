Una campaña de desprestigio contra el Fondo Milagro, en plena época electoral para escoger mandatarios territoriales, están haciendo en zonas en las que hay damnificados del terremoto, según denunció Luis Felipe Henao, gerente de esta entidad, creada para hacer realidad la reconstrucción, luego del sismo del 10 de agosto de 2026.

Según manifestó Henao, se están gastando 3.000 millones de pesos en publicidad para generar odio contra el fondo, y reiteró que, aunque no están aún todos los recursos que se requieren, los están buscando y están respondiendo ante la tragedia.

Un tema tan sensible, como la necesidad de miles de damnificados, “no se puede convertir en una campaña de odio para beneficios personales”, enfatizó Henao.

Según la denuncia de Henao, se trataría de estrategias políticas y, enfatiza en que no se puede permitir que se utilice esta coyuntura tan compleja para provecho individual, mientras se afecta fuertemente a los damnificados, que son los que están esperando el apoyo para la reconstrucción de su vivienda o de la infraestructura de su entorno.

Para el gerente del Fondo Milagro, la ruta que tomarán será la de la eficiencia. En ese sentido, reiteró que donará su salario para las víctimas y se reducirá la nómina a 50 trabajadores, en vez de los 250 que se tenían previstos inicialmente.