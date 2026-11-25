En la noche del pasado 23 de noviembre, un carro bomba estalló a las afueras de la Gobernación del Meta, dejando grandes pérdidas materiales y más de 20 personas heridas. Afortunadamente el hecho no dejó víctimas fatales, pero si una destrucción varias cuadras a la redonda del lugar.

Tras los hechos, son varias las posiciones que se han encontrado alrededor de esta situación. Una que causó profunda indignación fue la de la senadora izquierdista Isabel Zuleta, quien aseguró que los votantes de Abelardo De La Espriella tendrían la culpa de los hechos acontecidos. El trino fue el siguiente.

Isabel Zuleta, quien sigue defendiendo el tarimazo, reaccionó a la presencia de reclusos en el Congreso

“Un carro bomba en frente de la gobernación del Meta. Mi solidaridad con el pueblo de este hermoso departamento. Qué horror estamos viviendo. Malditos los que votaron por esto”, comentó la senadora.

Para muchos, el trino fue indignante, dado que la culpa de los hechos no es posible asignársela a un Gobierno que está combatiendo a los criminales, sino a los criminales que cometen toda clase de vejámenes en la población civil.

Adicional a ello, muchos le critican que el fortalecimiento que hoy se ve de los grupos armados, es resultado del Gobierno al que Zuleta apoyó, que buscaba darles gabelas a los criminales con la falsa ‘Paz total’.