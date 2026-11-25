A eso de la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, fueron liberadas las 20 personas que estuvieron secuestradas en el almacén Éxito Contadora, en Cartagena.

Quien estuvo al frente del operativo de las Fuerzas Especiales fue el presidente Abelardo De La Espriella, quien, tras llegar a Cartagena, le había dado un ultimátum a los secuestradores para que se entregaran.

En video, el momento exacto en que hombres de las fuerzas especiales tomaron el control del Éxito de Cartagena

Sin embargo, desde algunos sectores políticos han cuestionado al presidente De La Espriella por haber liderado dicho operativo en el que fue dado de baja uno de los criminales y cuatro más fueron capturados.

Tras lo anterior, quien salió en defensa del jefe de Estado fue el representante a la Cámara, Daniel Briceño. El congresista del Centro Democrático también lanzó un dardo al expresidente Gustavo Petro.

Se disfrazaron para intentar escapar: detalles de los secuestradores del Éxito de Cartagena; uno fue abatido

“Los que critican al presidente Abelardo De La Espriella por haber liderado el operativo de rescate de los secuestrados en Cartagena, ¿qué esperaban? ¿Que estuviera borracho en la madrugada encerrado trinando incoherencias por Twitter como lo hacía Petro mientras otros trabajaban?”, dijo puntualmente Briceño en X, esta mañana de miércoles 25 de noviembre.