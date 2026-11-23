En medio del escándalo nacional tras la revelación de títulos falsos de congresistas, entre estos los de la representante del Pacto Histórico Verónica Estrada, quien reaccionó al respecto fue su colega Daniel Briceño.

En X, el congresista Briceño aprovechó para hacer un ‘recorderis’. Dijo que desde hace tres meses realizó una denuncia en la Fiscalía y que al día de hoy nada ha pasado al respecto.

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“Hace tres meses denuncié ante la Fiscalía General de la Nación a 74 personas que falsificaron sus antecedentes disciplinarios para acceder a cargos y contratos con el Estado. Hasta hoy, no ha pasado nada. Si hay personas capaces de falsificar antecedentes de la Procuraduría, a pesar de que se pueden consultar en línea, imagínense cuántas pueden estar falsificando títulos académicos y certificados de experiencia laboral, cuya autenticidad no siempre es fácil de verificar”, indicó puntualmente Briceño en X, esta mañana de lunes 23 de noviembre.

Y concluyó en su escrito: “La gente falsifica porque nunca les pasa nada ¿Qué está haciendo la Fiscalía frente a esta denuncia?“.