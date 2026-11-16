Daniel Briceño reaccionó al pronunciamiento de Álvaro Uribe sobre avalúos catastrales: pide derogar tres resoluciones

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño se pronunció sobre la discusión de los avalúos catastrales y respaldó el reclamo que ha tomado fuerza desde el Centro Democrático.

Álvaro Uribe anuncia que el Centro Democrático insistirá en proyecto para aliviar los avalúos catastrales

El congresista pidió al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella derogar tres resoluciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) antes de finalizar 2026, con el argumento de evitar que los propietarios reciban nuevamente cobros elevados del impuesto predial en 2027.

La petición coincide con el mensaje que publicó este lunes el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien anunció que los congresistas de su partido insistirán ante el Gobierno y las demás colectividades para conseguir la aprobación de un proyecto que permita aliviar la situación de los propietarios.

“El propósito central de la propuesta es reducir lo que calificó como una ‘pesada carga’ económica”, señaló el exmandatario, quien advirtió que en varias regiones del país los avalúos se han convertido en cobros “confiscatorios”.

Álvaro Uribe anunció que los congresistas del Centro Democrático insistirán en un proyecto para aliviar el impacto de los avalúos catastrales. Foto: @AlvaroUribeVel

Daniel Briceño pide derogar tres resoluciones del IGAC

A través de una publicación en X, Briceño hizo un llamado directo al presidente De La Espriella para que tome medidas frente a las disposiciones que dieron lugar a los ajustes catastrales.

“Le seguimos pidiendo al gobierno de @DELAESPRIELLAE que derogue los actos administrativos que le dieron vida a los injustos avalúos catastrales antes del 31 de diciembre. No podemos permitir que los alcaldes vuelvan a facturar el predial bajo estas reglas”, escribió el representante.

En un video, el congresista explicó que la inconformidad no se limita a un sector de la población y que también afecta a los habitantes de las zonas rurales.

“Los ciudadanos en todo el país no aguantan más un año pagando el injusto impuesto predial”, afirmó. También cuestionó la actualización catastral que, según explicó, se adelantó en 527 municipios por disposición del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno anterior.

Briceño señaló que algunos propietarios han encontrado incrementos superiores al 1.000 % y sostuvo que los avalúos fueron “mal calculados, confiscatorios y expropiatorios”.

Por esa razón, pidió derogar tres disposiciones: la Resolución 1912 de 2024, que estableció la metodología para los ajustes; la Resolución 2144 de 2024, relacionada con los incrementos para 2025, y la Resolución 2057 de 2025, que fijó los aumentos automáticos para 527 municipios.

El plazo que plantea el representante

El congresista aseguró que la solicitud cuenta con la firma de representantes a la Cámara de diferentes partidos y pidió que más integrantes del Legislativo se sumen.

“Nos quedan pocas semanas para que los alcaldes vuelvan a facturar el impuesto predial”, advirtió Briceño. Por eso, insistió en que las resoluciones deben suspenderse o derogarse antes del 31 de diciembre.

Finalmente, recordó que durante la campaña presidencial escuchó compromisos de De La Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo frente a esta problemática. “Aquí está el llamado al presidente Abelardo De La Espriella: el cumplimiento de esta promesa”, concluyó.